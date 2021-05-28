На военном полигоне «Брестский» состоялось торжественное вручение путевок командирам территориальных штабов студенческих отрядов для работы на социально значимых объектах Брестской области и за ее пределами.
Например, студенты Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина и Брестского государственного технического университета будут трудиться на строительстве медицинского комплекса в городе над Бугом. Также ребята будут задействованы на сельскохозяйственных работах и в детских оздоровительных лагерях области.
– На первое мая текущего года уже отработали 36 студенческих отрядов в количестве 626 человек в различных направлениях деятельности: экологические, производственные и строительные. Брестский областной штаб студенческих отрядов в третьем трудовом семестре 2021 года планирует трудоустроить более 3000 молодых людей в составе студенческих отрядов, – отметил командир областного штаба студенческих отрядов Максим Харитоник.
Трудоустройство молодежи в составе студенческих отрядов – ведущее направление деятельности Белорусского республиканского союза молодежи. Востребованное в молодежной среде студотрядовское движение предоставляет молодым людям возможность практического активного участия в социально-экономическом развитии страны.
Фото БРСМ
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Летний трудовой семестр: путевки получили студотрядовцы со всей Брестчины
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