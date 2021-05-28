Летний трудовой семестр: путевки получили студотрядовцы со всей Брестчины

Например, студенты Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина и Брестского государственного технического университета будут трудиться на строительстве медицинского комплекса в городе над Бугом. Также ребята будут задействованы на сельскохозяйственных работах и в детских оздоровительных лагерях области.– отметил командир областного штаба студенческих отрядов Максим Харитоник.Трудоустройство молодежи в составе студенческих отрядов – ведущее направление деятельности Белорусского республиканского союза молодежи. Востребованное в молодежной среде студотрядовское движение предоставляет молодым людям возможность практического активного участия в социально-экономическом развитии страны.Фото БРСМ