Сегодня газ пришел в агрогородок Залужье Стародорожского района. С марта этого года из деревни Шапчицы проложено 8,3 километра полиэтиленового газопровода высокого давления. По государственной программе «Комфортное жилье и благоприятная среда» на строительстве освоено почти 1179 тысяч рублей бюджетных средств.
Чтобы подвести голубое топливо непосредственно в 46 жилых домов, также построено 7678,1 метра полиэтиленового газопровода среднего давления. Стоимость работ достигла почти 324,7 тыс. рублей, из них 227,3 тыс., или 70 процентов общих затрат, – бюджетные средства. Газопровод разветвлен по всем улицам агрогородка, и сейчас каждый желающий может подсоединиться к трубе. Жители Залужья очень благодарны депутату Палаты представителей Олегу Белоконеву за содействие в скорейшей газификации своего населенного пункта. Сейчас и жители деревни Дражно стали ближе к благам цивилизации.
Во всех домах уже установлены котлы. Скоро начнется подключение домовладений к сети.
– За этот год в Минской области газифицировано около 30 населенных пунктов, построено 3 газопровода высокого давления в Пуховичском, Несвижском и Стародорожском районах, – отметил генеральный директор УП «Минскоблгаз» Юрий Куклицкий. – Это сделает более комфортной жизнь многих сельчан и горожан.
Наша республика самая газифицированная не только на постсоветском пространстве, но и в мире. Уровень обеспеченности природным газом в сельской местности – 44 процента. Это топливо подается в более чем 3200 сельских населенных пунктов, и их число ежегодно прирастает на 100 единиц и больше.
Фото "Минскоблгаз"
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Природный газ пришел в агрогородок Стародорожского района
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