Природный газ пришел в агрогородок Стародорожского района

Чтобы подвести голубое топливо непосредственно в 46 жилых домов, также построено 7678,1 метра полиэтиленового газопровода среднего давления. Стоимость работ достигла почти 324,7 тыс. рублей, из них 227,3 тыс., или 70 процентов общих затрат, – бюджетные средства. Газопровод разветвлен по всем улицам агрогородка, и сейчас каждый желающий может подсоединиться к трубе. Жители Залужья очень благодарны депутату Палаты представителей Олегу Белоконеву за содействие в скорейшей газификации своего населенного пункта. Сейчас и жители деревни Дражно стали ближе к благам цивилизации.Во всех домах уже установлены котлы. Скоро начнется подключение домовладений к сети.– отметилНаша республика самая газифицированная не только на постсоветском пространстве, но и в мире. Уровень обеспеченности природным газом в сельской местности – 44 процента. Это топливо подается в более чем 3200 сельских населенных пунктов, и их число ежегодно прирастает на 100 единиц и больше.Фото "Минскоблгаз"