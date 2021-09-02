Пункты вакцинации против коронавируса открыли в вузах и студобщежитиях Минска

уточнила информациюПрививочные пункты открыты совместно с 33-й городской студенческой поликлиникой. Поэтому там, где есть здравпункт, на его базе можно пройти вакцинацию. Если же необходимых условий для проведения процедуры нет, в учебное учреждение выезжает прививочная бригада из 33-й поликлиники.– отметила Наталья Автухова.Как и в учреждении здравоохранения, в здравпункте человека, желающего пройти вакцинацию от COVID-19, первым делом проверит медик. Он опросит человека о состоянии здоровья и предложит заполнить анкету.Отмечается, что процедурой могут воспользоваться и иностранные студенты.