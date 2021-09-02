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  2. Пункты вакцинации против коронавируса открыли в вузах и студобщежитиях Минска

Пункты вакцинации против коронавируса открыли в вузах и студобщежитиях Минска

Дополнительные пункты вакцинации против коронавирусной инфекции развернулись в здравпунктах вузов и в студенческих общежитиях Минска, передает БЕЛТА.


– Начался сентябрь, и мы на базе здравпунктов высших учебных заведений, студенческих общежитий открыли дополнительные пункты вакцинации против коронавирусной инфекции педагогов и студентов, которые достигли 18-летнего возраста. Таким образом увеличиваем доступность процедуры – так же, как мы это делали, открыв дополнительные пункты вакцинации в торговых центрах, – уточнила информацию врач Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Наталья Автухова.

Прививочные пункты открыты совместно с 33-й городской студенческой поликлиникой. Поэтому там, где есть здравпункт, на его базе можно пройти вакцинацию. Если же необходимых условий для проведения процедуры нет, в учебное учреждение выезжает прививочная бригада из 33-й поликлиники.

– Плюс вакцинация продолжается на базе самой поликлиники, – отметила Наталья Автухова.

Как и в учреждении здравоохранения, в здравпункте человека, желающего пройти вакцинацию от COVID-19, первым делом проверит медик. Он опросит человека о состоянии здоровья и предложит заполнить анкету.

Отмечается, что процедурой могут воспользоваться и иностранные студенты.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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