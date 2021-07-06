Пункт вакцинации от COVID-19 открылся в службе занятости Минска

Вакцинироваться против COVID-19 могут работники и посетители единой городской службы занятости по ул. Берестянской, 20. Прививки делают по вторникам с 10:00 до 14:00. Нужно подписать добровольное согласие, затем пациентам измеряют сатурацию, давление, уточняют информацию о здоровье и просят заполнить анкету. Чтобы сделать вторую прививку, нужно явиться туда же спустя 21 день. Выдаются памятки, разъясняющие о возможных реакциях организма.Вакцинация на базе службы занятости особенно удобна для людей, находящихся в поиске работы, – им не нужно ходить по поликлиникам, а можно совместить прививку с решением вопросов трудоустройства.Привиться в этом месте могут все желающие. При себе у них должен быть документ, удостоверяющий личность.