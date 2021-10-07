Пульмонолог объяснил, каким должен быть алгоритм действий при воспалении легких у детей

Пульмонолог Александр Катилов рассказал, как нужно действовать родителям при воспалении легких у детей. Рекомендациями врач поделился в видеоролике, опубликованном на YouTube-канале врача-педиатра высшей категории, кандидата медицинских наук, писателя и телеведущего Евгения Комаровского.
– При многих вирусных инфекциях больные выздоравливают самостоятельно. Поэтому [при воспалении легких] ребенку необходимо дать жаропонижающее при наличии очень высокой температуры (38,5 градуса и выше) и обеспечить покой. В 90 процентах случаев малыши выздоравливают в течение 7–12 дней, – обратил внимание врач.
По словам Александра Катилова, число случаев воспаления легких у детей увеличивается на фоне снижения уровня вакцинации против кори, коклюша и пневмококка. К тому же в организме малышей есть бактерии, которые также вызывают пневмонию.
– Таким образом, риск воспаления легких уменьшается, когда мы защищаем ребенка от самых опасных болезней посредством вакцинации. Это первое. Второе – при развитии данной проблемы необходимо осуществлять конкретные действия: не заставлять ребенка есть, активно поить его, не лезть с кучей ненужных лекарств, увлажнять и проветривать комнату, – резюмировал Евгений Комаровский.
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