Пуховичский район заключил соглашение о сотрудничестве с Орхейским районом Республики Молдова

Пуховичский районный исполнительный комитет и администрация Орхейского района Республики Молдова подписали Соглашение о сотрудничестве. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в посольстве Беларуси в Молдове, комментируя итоги визита делегации Орхейского района Молдовы в Минскую область.



Фото посольства Беларуси в Молдове

Подписи под соглашением поставили председатель Пуховичского районного исполнительного комитета Виктор Коледа и председатель администрации Орхейского района Дину Цуркану.

«Стороны выразили заинтересованность в углублении, укреплении и расширении дальнейшего сотрудничества в рамках международных договоров, подписанных между Республикой Беларусь и Республикой Молдова. Сотрудничество планируется развивать в сфере экономики и инвестиционной деятельности, торговли, строительства, транспорта, защиты окружающей среды и экологической безопасности, здравоохранения, образования, культуры, спорта, туризма и другим направлениям», - рассказали в белорусской дипломатической миссии.

На церемонии подписания присутствовали депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, а также члены официальной делегации Парламента Республики Молдова.

Визит делегации состоялся в рамках расширения партнерства между регионами Беларуси и Молдовы. Для молдавских гостей была подготовлена насыщенная программа пребывания. Они посетили музей Великой Отечественной войны в Минске, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация».

Представители Орхейского района Молдовы изучили белорусский опыт строительства бетонных дорог и организации работы коммунального хозяйства, в том числе предприятий сферы услуг, по переработке твердых бытовых отходов и других объектов.