Пухов: от каждого из нас зависит, как будем жить мы и наши дети в ближайшем будущем

Большой процесс стартовал, это самый ответственный и, по сути, исторический момент в жизни каждого белоруса. Тем более что этот процесс идет в Год народного единства. Сегодня от каждого из нас зависит, как будем жить мы и наши дети в ближайшем будущем. Если мы хотим, чтобы Беларусь оставалась мирной и спокойной страной, сохранила традиционные духовные ценности и национальную культуру, могла самостоятельно определять внешнюю и внутреннюю политику, выстраивать свою экономическую модель, то уже сегодня следует проявить активную гражданскую позицию и принять участие в обсуждении проекта Основного Закона. Такое мнение высказал порталу sb.by член Конституционной комиссии, кандидат юридических наук Артем Пухов, комментируя обнародованный сегодня для всенародного обсуждения проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь.

Напомнив, что 23 декабря 2021 года Президент на итоговом совещании с членами рабочей группы по доработке проекта Конституции анонсировал, что текст Основного Закона будет представлен для обсуждения широкой общественности в течение нескольких дней, Артем Пухов заметил:

– Этим в очередной раз Глава государства продемонстрировал, что работает по принципу «сказал – сделал». С сегодняшнего дня все граждане нашей страны смогут ознакомиться со всем объемом предлагаемых изменений и дополнений в Конституцию. Такая практика позволит сделать документ поистине народным.

У белорусов огромный интеллектуальный и творческий потенциал. Я убежден, что чем больше глаз увидит текст обновленной Конституции, чем больше обратной связи мы получим, тем будет лучше для общего дела. Поэтому критически важно, чтобы граждане активно включились в обсуждении проекта обновленной Конституции. При этом нелишним будет напомнить завет Президента членам Конституционной комиссии: «Когда вы прикасаетесь к тексту Конституции, в первую очередь думайте о своих детях. Потому что именно им жить по новой Конституции». Это подчеркивает не только важность, но и ответственность каждого за предлагаемые новации. Как говорится, ломать не строить. Предлагаемый вариант Конституции – это результат длительной и кропотливой работы членов Конституционной комиссии, рабочей группы и еще многих-многих людей, профессионалов своего дела и патриотов своей страны.

Артем Пухов напомнил также, что Конституция 1994 года принималась в принципиально иных социально-экономических и политических условиях. Перед государством стояли абсолютно другие задачи: отстроить экономику, преодолеть нищету и разруху, консолидировать нацию:

– Поэтому и Основной Закон был заточен под их решение. За более чем 25-летний период действия Конституции изменился и мир, и наша страна. Наше общество тоже созрело для перемен. Однако перемены переменам рознь. Хаотичным хождениям по улицам вряд ли можно добиться успехов в построении сильной и процветающей Беларуси. Следует двигаться по пути поступательного, планомерного и инновационного развития общества и государства. Ведь демократия – это позиция большинства, но с учетом мнения меньшинства. Этот принцип должен соблюдаться и при обсуждении поправок к Конституции.

Сегодня же предлагается адаптировать текст Конституции к новым историческим реалиям:

– По своему содержанию поправки весьма разнообразны. Это сохранение национальных традиций и защита традиционных семейных ценностей, исторической памяти о героическом прошлом и подвиге белорусского народа во время Великой Отечественной войны, особая забота об инвалидах, ветеранах, пожилых людях, поддержка молодежи, охрана персональных данных, развитие атомной энергетики, расширение избирательных прав граждан и др. Большой спектр изменений и дополнений касается вопросов организации государственной власти: конституционно-правовой статус Всебелорусского народного собрания, перераспределение полномочий от Президента к иным ветвям власти, расширение компетенции Конституционного Суда и др.

Нелишним будет напомнить, что, в отличие от многих государств как ближнего, так и дальнего зарубежья, отечественная Конституция практически не подвергалась изменениям. Для сравнения: в Конституцию Грузии правки вносились более 30 раз, а в Киргизии за 30 лет действует уже третья по счету Конституция.

По мнению члена Конституционной комиссии, это говорит о том, что действующая Конституция прошла апробацию временем и требует лишь тех изменений и дополнений, которые позволят ей и впредь был фундаментом сильной и независимой Беларуси:

– Большой процесс стартовал, это самый ответственный и, по сути, исторический момент в жизни каждого белоруса. Тем более что этот процесс идет в Год народного единства. Сегодня от каждого из нас зависит, как будем жить мы и наши дети в ближайшем будущем. Если мы хотим, чтобы Беларусь оставалась мирной и спокойной страной, сохранила традиционные духовные ценности и национальную культуру, могла самостоятельно определять внешнюю и внутреннюю политику, выстраивать свою экономическую модель, то уже сегодня следует проявить активную гражданскую позицию и принять участие в обсуждении проекта Основного Закона.