Пучков: оппозиционное движение в Беларуси преследует одну цель – государственный переворот

Такой мыслью публицист Дмитрий Пучков поделился в интервью, опубликованном на его YouTube-канале.
– Вся [оппозиционная] движуха, организованная в Беларуси, как любая цветная революция, преследует одну цель – государственный переворот, – заявил Дмитрий Пучков.
Он добавил, что в качестве повода для недовольств оппозиция может использовать что угодно: от требований внести поправки в Конституцию до споров о вакцинации против коронавируса. При этом публицист подчеркнул: «Главная задача [оппозиции] – государственный переворот, направленный лично против Александра Лукашенко. На мой взгляд, это очевидно. Так что, если и будут приняты поправки в Конституцию, поверьте, оппозицию это не устроит. Окажется, что поправки не те, приняты не тем способом… Все то же самое».
На вопрос, откуда, по его мнению, у Запада деньги на свержение неугодных режимов и на организацию цветных революций, Дмитрий Пучков ответил:
– Благосостояние государств Запада зиждется на том, что они грабят другие страны. Вся их так называемая демократия заточена исключительно под это, она ведет к тотальному уничтожению [чужой] государственности. [Если они будут иметь достаточное влияние, прозападные силы] развалят вам армию, МВД, промышленность, а к власти приведут людей, которые обеспечат американскому или западному в целом бизнесу условия максимального благоприятствования в вашей стране.