Пучков: оппозиционное движение в Беларуси преследует одну цель – государственный переворот

заявил Дмитрий Пучков.Он добавил, что в качестве повода для недовольств оппозиция может использовать что угодно: от требований внести поправки в Конституцию до споров о вакцинации против коронавируса. При этом публицист подчеркнул:На вопрос, откуда, по его мнению, у Запада деньги на свержение неугодных режимов и на организацию цветных революций, Дмитрий Пучков ответил: