Пучков о сегодняшней Польше: эти мрази теперь огрызаются

Современный кризис беженцев спровоцирован во многом тем, что США и возглавляемый ими блок НАТО напал на Ирак, разбомбил его, убил почти миллион человек – в тесном взаимодействии с военнослужащими Польши. Об этом в вечернем выпуске новостей телеканала "Беларусь 1" заявил российский писатель, публицист, переводчик Дмитрий Пучков.

Дмитрий Пучков. Фото Синема парк

Дмитрий Пучков отметил, говоря о стремящихся в ЕС беженцах:

– Если смотреть в корень – а надо делать именно так, – то возникает сразу вопрос: а почему они бегут-то?! А это потому, что Соединенные Штаты Америки и возглавляемый ими блок НАТО напал на Ирак, разбомбил его, убил почти миллион человек. Навел там дикий хаос, а поляки им в этом активно помогали. Изо всех сил, как могли. А теперь наступили последствия, когда люди оттуда побежали, благодаря этому очередному идиотскому наведению демократии.

При этом писатель и публицист отметил разницу в отношении к беженцам со стороны различных государств Евросоюза. И особо отметил человеконенавистническую и подлую позицию современной Польши:

– Немцы хотя бы честные: да, мы вам там… (нагадили. – Прим. ред.), так что приходите к нам, мы вас приютим. А эти мрази, которые активнейшее участие принимали в военных операциях и в Ираке, и в Афганистане – везде, куда хозяин посылал, – они теперь огрызаются.