ПЦР-исследование на COVID-19 в Национальном аэропорту Минск с июня можно будет осуществить по ускоренной технологии

Минский городской центр гигиены и эпидемиологии с июня запускает новое, более оперативное ПЦР-исследование на COVID-19 для авиапассажиров.
– В связи с многочисленными обращениями авиапассажиров о необходимости получения срочных результатов исследования на коронавирусную инфекцию в микробиологической лаборатории, расположенной на территории Национального аэропорта Минск, будет использоваться новая технология ПЦР-тестирования на COVID-19 SmartAmp, – проинформировали в центре. – Она позволит увеличить мощность лаборатории и сократить время проведения исследования при сохранении высокой чувствительности и клинической надежности.
Исследования будут проводиться с 1 июня. После изучения эффективности и востребованности данной услуги будет принято решение о целесообразности применения технологии SmartAmp в работе микробиологической лаборатории Национального аэропорта Минск.
– Стоимость ПЦР-исследования по технологии SmartAmp по состоянию на 1 июня составляет 67 рублей 43 копейки для резидентов Республики Беларусь, 85 рублей 20 копеек – для нерезидентов, – отметили в центре. – Выдача результатов исследований осуществляется после 11:00 по мере выполнения исследований, но не ранее чем через 2 часа от момента забора материала и оформления документов.
Забор биологического материала на ПЦР-исследование по технологии SmartAmp будет проводиться с 7:30 до 16:00 (суббота-воскресенье – до 15:00) по живой очереди. Для проведения исследования необходимо иметь копию паспорта, копию билета или другого документа, подтверждающего выезд, а также документ, подтверждающий оплату. Режим работы лаборатории: понедельник – пятница с 6:30 до 18:00, суббота-воскресенье до 17:00 (технический перерыв 12:00–13:00).
Как сообщалось ранее, с 12 апреля на территории Национального аэропорта Минск микробиологическая лаборатория выполняет ПЦР-тестирование на COVID-19 по предварительной электронной записи для пассажиров при наличии билета. Запись на проведение тестирования открывается по пятницам с 9:00 на семь дней следующей недели. Стоимость ПЦР-исследования по состоянию на 1 мая составляла 39 рублей 80 копеек для резидентов Республики Беларусь, 57 рублей 58 копеек – для нерезидентов.
Фото: БЕЛТА
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ПЦР-исследование на COVID-19 в Национальном аэропорту Минск с июня можно будет осуществить по ускоренной технологии
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