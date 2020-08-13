ПСЖ вырвал победу у "Аталанты" и стал первым полуфиналистом Лиги чемпионов

Бергамцы открыли счет в середине первого тайма благодаря результативному удару Марио Пашалича. Однако во второй половине игры команда Джан Пьеро Гасперини стала играть слишком низко, позволяя парижанам раз за разом беспокоить Марко Спортьелло. Здорово действовавший в рамке голкипер почти втащил свой клуб в полуфинал, но в самой концовке "красно-синие" все же сравняли счет: Маркиньос практически занес мяч в ворота после передачи Неймара. Но на этом воодушевленные парижане не остановились: спустя три минуты Максим Шупо-Мотин замкнул прострел Килиана Мбаппе, принеся своей команде победу и путевку в полуфинал турнира.(Пашалич, 27; Маркиньос, 90, Шупо-Мотин, 93+).В полуфинале ПСЖ встретится с победителем противостояния "РБ Лейпциг" – "Атлетико" (Мадрид). В двух других четвертьфиналах встретятся "Манчестер Сити" и "Лион", а также "Барселона" и "Бавария".Финал турнира пройдет 23 августа на "Эштадиу да Луш".