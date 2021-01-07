ПСЖ сыграл вничью с «Сент-Этьеном» в дебютном поединке под руководством Почеттино

Футболисты ПСЖ, разумеется, очень хотели порадовать своего нового рулевого победой. Но идущий недалеко от зоны вылета «Сент-Этьен» сумел преподнести сюрприз, отняв очки у фаворита.Форвард «зеленых» Ромен Амума вывел свою команду вперед на 19-й минуте.Буквально через три минуты после этого Мойзе Кен восстановил равновесие в счете. Но добиться большего «Пари Сен-Жермен» не смог.Остальные матчи 18-го тура завершились так: «Страсбур» – «Ним» – 5:0, «Нант» – «Ренн» – 0:0, «Мец» – «Бордо» – 0:0, «Лорьян» – «Монако» – 2:5, «Брест» – «Ницца» – 2:0, «Реймс» – «Дижон» – 0:0, «Марсель» – «Монпелье» – 3:1, «Лион» – «Ланс» – 3:2, «Лилль» – «Анже» – 1:2.Турнирную таблицу возглавляет «Лион» (39 очков), ближайшими преследователями которого являются ПСЖ (36), «Лилль» (36), «Ренн» (32), «Марсель» (31), «Монако» (30) и «Анже» (30).Лучшим бомбардиром турнира на данный момент является один из лидеров ПСЖ Килиан Мбаппе, отличившийся 12 раз.