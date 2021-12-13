«ПСЖ»-«Реал», «Лиллю» - снова «Челси»: состоялась повторная жеребьевка 1/8 ЛЧ

Несмотря на протест мадридского "Реала", который считал, что выпавший ему соперник - "Бенфика", должен сохраниться, поскольку все нарушения были совершены уже после определения этой пары, жеребьевка была проведена заново и зафиксировала следующие результаты:«Зальцбург» (Австрия) – «Бавария» (Германия)«Спортинг» (Португалия) – «Манчестер Сити» (Англия)«Бенфика» (Португалия) – «Аякс» (Нидерланды)«Челси» (Англия) – «Лилль» (Франция)«Атлетико» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия)«Вильярреал» (Испания) – «Ювентус» (Италия)«Интер» (Италия) – «Ливерпуль» (Англия)«ПСЖ» (Франция) – «Реал Мадрид» (Испания)Отметим, что лондонский "Челси" по итогам и второй жеребьевки сохранил в соперниках изначально выпавший ему французский "Лилль", а в других парах появились весьма интересные противостояния "МЮ" с "Атлетико" и "Ливерпуля" с "Интером". А главным матчем 1/8 финала должен стать матч двух "галактикос" - "ПСЖ" и "Реала"