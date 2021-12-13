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  2. «ПСЖ»-«Реал», «Лиллю» - снова «Челси»: состоялась повторная жеребьевка 1/8 ЛЧ

«ПСЖ»-«Реал», «Лиллю» - снова «Челси»: состоялась повторная жеребьевка 1/8 ЛЧ

В швейцарском Ньоне состоялась повторная жеребьевка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. Первая попытка определить игровые пары была признана недействительной из-за ошибок, вызванных проблемами с программным обеспечением.


Несмотря на протест мадридского "Реала", который считал, что выпавший ему соперник - "Бенфика", должен сохраниться, поскольку все нарушения были совершены уже после определения этой пары, жеребьевка была проведена заново и зафиксировала следующие результаты:

«Зальцбург» (Австрия) – «Бавария» (Германия)

«Спортинг» (Португалия) – «Манчестер Сити» (Англия)

«Бенфика» (Португалия) – «Аякс» (Нидерланды)

«Челси» (Англия) – «Лилль» (Франция)

«Атлетико» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Вильярреал» (Испания) – «Ювентус» (Италия)

«Интер» (Италия) – «Ливерпуль» (Англия)

«ПСЖ» (Франция) – «Реал Мадрид» (Испания)

Отметим, что лондонский "Челси" по итогам и второй жеребьевки сохранил в соперниках изначально выпавший ему французский "Лилль", а в других парах появились весьма интересные противостояния "МЮ" с "Атлетико" и "Ливерпуля" с "Интером". А главным матчем 1/8 финала должен стать матч двух "галактикос" - "ПСЖ" и "Реала"
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Фото: РЕЙТЕР
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