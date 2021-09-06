ПСЖ перевел отцу Неймара 20 миллионов евро, чтобы нападающий не уходил в "Барселону"

По информации Sport.es, Неймар планировал вернуться на «Камп Ноу», чтобы играть вместе с Месси, который в то время еще находился в стане "сине-гранатовых".Узнав о желании игрока, кто-то из руководителей парижской команды перевел на счет отца нападающего 20 миллионов евро.Уточняется, что в начале минувшего месяца из «Барселоны» в ПСЖ в статусе свободного агента перешел аргентинец Лионель Месси и подписал с французским клубом контракт на 2 года.