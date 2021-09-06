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  2. ПСЖ перевел отцу Неймара 20 миллионов евро, чтобы нападающий не уходил в "Барселону"

ПСЖ перевел отцу Неймара 20 миллионов евро, чтобы нападающий не уходил в "Барселону"

Глава «Барселоны» Жоан Лапорта намеревался прошлым летом вернуть в клуб из ПСЖ нападающего Неймара. Футболиста такая перспектива устраивала, об этом он говорил с двумя представителями «Барселоны» во время встречи, произошедшей в Париже, передает sport-express.ru.


По информации Sport.es, Неймар планировал вернуться на «Камп Ноу», чтобы играть вместе с Месси, который в то время еще находился в стане "сине-гранатовых".

Узнав о желании игрока, кто-то из руководителей парижской команды перевел на счет отца нападающего 20 миллионов евро.

Уточняется, что в начале минувшего месяца из «Барселоны» в ПСЖ в статусе свободного агента перешел аргентинец Лионель Месси и подписал с французским клубом контракт на 2 года.
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Фото: РЕЙТЕР
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