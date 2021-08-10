ПСЖ объявил время перехода Месси

Французский футбольный клуб ПСЖ объявил время перехода аргентинского нападающего Лионеля Месси. Данная новость появилась в Twitter-аккаунте команды.
Отмечается, что футболист будет официально представлен в качестве игрока ПСЖ на пресс-конференции 11 августа. Кстати, Месси уже прибыл в Париж.
Как уточняет Lenta.ru, Месси согласился перейти в ПСЖ в скором времени. Сообщалось, что клуб готов платить форварду порядка 35 миллионов евро за сезон. Контракт рассчитан на два года. За «Барселону» Месси выступал с 2003-го.