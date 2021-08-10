Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 2.95
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. ПСЖ объявил время перехода Месси

ПСЖ объявил время перехода Месси

Французский футбольный клуб ПСЖ объявил время перехода аргентинского нападающего Лионеля Месси. Данная новость появилась в Twitter-аккаунте команды.


Отмечается, что футболист будет официально представлен в качестве игрока ПСЖ на пресс-конференции 11 августа. Кстати, Месси уже прибыл в Париж.

Как уточняет Lenta.ru, Месси согласился перейти в ПСЖ в скором времени. Сообщалось, что клуб готов платить форварду порядка 35 миллионов евро за сезон. Контракт рассчитан на два года. За «Барселону» Месси выступал с 2003-го.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы