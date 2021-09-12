ПСЖ без Месси и Неймара разгромил «Клермон» в матче футбольного чемпионата Франции

В заявку на эту игру не попали лидеры парижской дружины Лионель Месси и Неймар, которым было решено дать время на отдых после проведенных в своих национальных сборных матчей квалификации ЧМ-2022. Но и без аргентинца с бразильцем ПСЖ не оставил «Клермону», который, кстати, до того не потерпел в этом сезоне ни одного поражения (две победы, две ничьи), ни единого шанса.Голевой дубль оформил Андер Эррера (19-я, 30-я минуты), а еще по одному разу ворота гостей поразили Килиан Мбаппе (54) и Идрисса Гейе (64).Еще две игры этого тура, состоявшиеся 10–11 сентября, принесли такие результаты: «Лорьян» – «Лилль» – 2:1, «Монако» – «Марсель» – 0:2. Еще семь встреч запланированы на сегодня.Турнирную таблицу уверенно возглавляет ПСЖ, который выиграл все пять проведенных поединков и имеет стопроцентно возможные на данный момент 15 очков.