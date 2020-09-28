Об этом рассказал журналистам губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня по итогам встречи с Президентом.
– Мы в этом году заказали 17 низкопольных автобусов, есть планы на 2022, 2023 годы. Поэтому нам бы хотелось посмотреть, как вживую работает производство, – рассказал Михаил Ведерников.
По его словам, среди направлений сотрудничества в сфере экономики – закупка сельскохозяйственной техники, с образцами которой делегация познакомилась на «Дажынках» в Витебской области:
– Очень интересный опыт. За основу взята немецкая качественная техника, но белорусскими конструкторами и инженерами адаптирована под наши природные и климатические условия – у нас они с Витебской областью идентичны. Поэтому наши аграрии с большим интересом изучают технические характеристики.
Одним из основных направлений сотрудничества является и строительство. Как проинформировал губернатор, самая крупная школа в Пскове построена именно белорусскими строительными организациями.
– Белорусы славятся качеством строительства. У нас большое количество объектов строится – поле для сотрудничества есть. Этот фактор повысит и внутреннюю конкуренцию, наши строительные компании будут находиться в тонусе, – отметил Михаил Ведерников.
Фото: БЕЛТА
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Псковская область намерена закупать белорусские автобусы и привлекать белорусских строителей
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