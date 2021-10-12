Психотерапевт о детском аутизме: задача в том, чтобы адаптировать ребенка к внешнему миру

О проблеме детского аутизма поговорили в эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1" с детским психотерапевтом, врачом Минского городского клинического центра детской психиатрии и психотерапии Станиславом Ярошевичем.
– Современные специалисты не то чтобы не умеют работать с этой проблемой, они все еще обучаются. Условно говоря, люди, которые заканчивали университет 30–40 лет назад, были менее осведомлены. А те, кто сейчас проходит подготовку в университетах, достаточно хорошо с этим знакомы, – отметил он.
По мнению медика, врач должен обладать достаточным количеством знаний об аутизме, чтобы родители даже на начальных стадиях, когда устанавливается диагноз, получили стандартный набор знаний, которые они смогут применять.
– Аутизм – это расстройство развития, а не то, что пришло и ушло. Степень нарушений может варьироваться, ребенок может меняться даже по мере взросления. Вопрос ведь не в том, чтобы вылечить детский аутизм, а в том, чтобы адаптировать ребенка к внешнему миру. Важно, чтобы по мере возможности своего потенциала он мог как-то интегрироваться в общество, – рассказал он.
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