Психология НЕношения маски

Пандемия коронавируса заставила миллионы людей по всему миру начать носить маски. Кому-то это придало чувство спокойствия и защищенности от заражения вирусом, у других же ношение СИЗ вызывает дискомфорт, беспокойство и даже чувство страха. Корреспондент sb.by пообщалась с психологами и выяснила, с чем связаны эти негативные ощущения?

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Защита в отрицании

Уже почти месяц в стране введен масочный режим. Однако следовать ему спешат далеко не все. По словам заведующей кафедрой психологии Академии последипломного образования кандидата психологических наук, доцента Натальи Смирновой разное отношение людей к вопросу ношения масок зависит от многих причин:

– Все зависит от отношения к своему здоровью. И если я привык относиться к себе бережно, то, скорее всего, маску я надел еще весной и пока не вижу повода ее снимать. А другой человек к своему здоровью относится безалаберно, не видит причины и следствия между своим поведением и последствиями для своего здоровья, поэтому маску носить не будет, только если не сработает другая мотивировка. Также какая-то часть людей просто не верит в серьезность заболевания, ориентируясь на то, что жизнь в обществе продолжается своим чередом и ничего, кроме смены пор года, практически не изменилось.





Врач-психотерапевт, ассистент кафедры психиатрии с медицинской психологией БГМУ Татьяна Романовская считает, что люди не понимают, зачем нужна маска, а некоторые вовсе отрицают существование опасности из-за коронавируса:

– Отрицание – это защитная реакция. Люди не верят в масочный режим, в его эффективность. Я сама регулярно слышу, что это не помогает, а дискомфорт доставляет. Плюс ко всему маски не бесплатные, их нужно менять через каждые два часа, если это медицинские одноразовые. Не каждый себе это может позволить.

Весенняя дезинформация

Одна из проблем, по мнению специалистов, состоит в том, что в начале эпидемии, когда масок было очень мало, они были большим дефицитом. Именно тогда по всем каналам говорилось, что маски нужно носить только тем, кто заболел, здоровым людям носить их бессмысленно. На фоне этого у общества сформировалось мнение, что маска нужна только в крайних случаях. Психолог Вера Прохорчик говорит, что весной у людей было много тревоги и непонимания, что это за вирус:

– Из-за этого появилось противостояния между теми, кто носит маски и теми, кто не носит. Сейчас тревоги стало меньше, потому что есть понимание, с чем имеем дело. Однако люди все равно остались при своем мнении: одни говорят, что маски необходимы, другие – что бесполезны, а кто-то считает, что они вредны и опасны для здоровья.

Сейчас правила в отношении масочного режима очень размыты, считает Татьяна Романовская:

– Я сама наблюдаю, допустим, что в торговых центрах не делают замечаний людям без средства индивидуальной защиты. Должны быть жесткие правила, введен масочный режим – значит, он введен, – говорит эксперт. – Система штрафования была бы не лишней. Люди, которые не носят маски, вредят в первую очередь сами себе. Все мы разные, у каждого свои взгляды на жизнь, поэтому заставить нас делать все одинаково может только штраф. Как начнут массово штрафовать, так люди начнут маски носить.

Никогда не поздно начать призывать людей носить маски, возможно, для кого-то это предотвратит тяжелые последствия заболевания или даже возможный летальный исход.

– Однако сейчас информация о пользе ношения средств дыхания должна быть более явная, от специалистов, которые имеют авторитет у населения и которые не утратили его доверие в первую волну пандемии. При этом информацию про пользу от ношения масок следует подавать более ярко, активно и заметно, – считает Наталья Смирнова.

Но не следует упускать из виду и тот факт, что многие люди за время «самообразования» в вопросах коронавирусной инфекции уже составили свое мнение насчет пользы или вреда от ношения масок, а преодолевать или разрушать сложившееся мнение гораздо сложнее, чем формировать его. Поэтому еще крайне важно не утаивать о тех минусах, которые связаны с ношением масок. Потому что сами медицинские работники говорят, что маски это только один из возможных, но не стопроцентных способов защититься от респираторных вирусов.

«Чужаки в масках»

Одной из базовых причин, почему некоторые люди могут испытывать тревогу из-за ношения маски, психологи называют блокировку каналов невербального общения, или мимики лица, благодаря которым мы выстраиваем коммуникацию с окружающим миром.

– Закрытое лицо ухудшает наше невербальное общение. Становится трудно понять, какие эмоции испытывает человек. Потому что именно из мимики мы считываем большое количество сигналов. Опасен нам человек или нет, расположен он к нам или наоборот, – рассказывает Вера Прохорчик.

Мы всегда подсознательно стремимся контролировать ситуацию и считывать даже малейшие признаки угрозы. Именно поэтому, приходя в кафе или ресторан, большинство людей будет стараться занять место где-нибудь в углу лицом ко входу, откуда можно наблюдать за происходящим, объясняет она. Поэтому мы хуже воспринимаем и сближаемся с людьми в масках, они для нас остаются чужаками, а шансы понравиться и расположить к себе заметно падают.

– Надевая маску, мы отрубаем огромный пласт социальной жизни. Маска не лишает нас возможности общаться, но в то же время мы лишаемся мимической связи, коммуникации. И коммуникация становится затруднена, – добавляет Вера. – Плюс человек выстраивает свою картину мира через речь. Речь – это своеобразный символ независимости. Часто, когда люди в масках, то сложно слышать, что человек говорит.

По словам Натальи Смирновой, общение с человеком в маске можно назвать условием в частичной невербальной неопределенности. Ее можно сравнить с разговором по телефону, ведь и там нет возможности оценить те невербальные сигналы, которые идут от собеседника. Однако никуда не пропадает иная невербальная информация – от тела, жесты, запахи – этим мы всегда сопровождаем наше общение.

– А также если добавить сюда вербальные знаки, мы поймем, что ситуация для нас не становится на 100 процентов неизвестной, неизведанной и опасной, – говорит Наталья.

Впрочем, если одни, не видя лица собеседника и не имея возможности считывать его эмоции и расположение, испытывают беспокойство, другим подобное только на руку – ведь можно не переживать по поводу оценки окружающих.

– Для людей, склонных к социофобии или сильно переживающих из-за того, как их воспринимают окружающие, маска может стать настоящим спасением, – говорит Татьяна Романовская. – Это происходит потому, что в обычной жизни они стремятся скрывать свои эмоции от окружающего мира.

В то же время в разных частях мира отношение к маскам различается. Например, в Китае, Южной Корее и Японии ношение масок – и вовсе часть повседневной жизни, они часто используются как средство защиты от загрязнений воздуха, так что местным жителям к маскам не привыкать. По словам Татьяны, у азиатских стран также и иной опыт борьбы с вирусами. Именно поэтому, когда пандемия началась в Китае, проблем с введением масочного режима не было.

– У наших же людей нет привычки носить маски. Для них это диковинка. Поэтому навряд ли мы увидим такую идиллическую картинку, что все люди, находящиеся в общественных местах, будут строго соблюдать масочный режим.

Прикрыть забрало

Еще одна проблема, с которой столкнулось общество с момента введения масочного режима, – агрессия. Одни недоброжелательно реагируют на предложение надеть маску, у других не выдерживают нервы при виде пренебрежительного отношения к здоровью окружающих. В сводках российских СМИ все чаще мелькают новости о том, что люди начинают вести себя агрессивно, если их просят надеть средство индивидуальной защиты. Например, в Ленинградской области мужчина поплатился жизнью, потребовав у противника СИЗ надеть маску в транспорте. Увы, это не единственный случай. Так, в сеть попала видеозапись драки пожилой жительницы Новосибирска с кондуктором, тоже женщиной в возрасте. Стороны не сошлись во взглядах на правильные способы соблюдения масочного режима, причем обе спорщицы были в масках. У нас пока таких случае не встречалось, однако и масочный режим в стране ввели гораздо позже, чем в России…

– Очень агрессивно люди относятся потому, что их заставляют это делать. Многие воспринимают это как покушение на собственную личность, на ограничение свобод человека, кто-то –из протеста: «Я не хочу, и вы меня не заставите». Такая реакция не редкость, – рассказывает Вера Прохорчик. – Отчасти есть такое понятие как реактивное сопротивление – это эффект, когда у человека в случае ограничения его свободы как личности появляется комплекс поведенческих реакций, которые направлены на самозащиту. Это импульсивное противодействие тому, что происходит.

По словам специалиста, многие носят маски, боясь быть отвергнутыми. Например, в коллективе, чтобы не было раскола и конфликтов, важно ввести для всех одинаковые правила. «Чтобы ношение маски было на добровольно-принудительных началах», – говорит психолог. То же самое касается и общественного транспорта: человек, видя большинство в маске, наденет ее, чтобы не быть изгоем.

Нужны ли штрафы?

Татьяна Романовская уверена, что нужно вводить персональную ответственность за неношение масок:

– Если человек не носит маску, он подвергает риску других граждан. Все мы разные, у каждого свои взгляды на жизнь, поэтому заставить нас делать все одинаково может только штраф. Как начнут массово штрафовать, так люди будут и маски носить, и социальную дистанцию соблюдать.

Вера Прохорчик придерживается иной позиции. Нужно подталкивать людей и объяснять, что это лучший способ защитить себя и других, считает специалист.

– Также нужно говорить об эффективности масок, второе – обеспечить доступ к маскам хотя бы в адекватных ценовых категориях. Потому что их нужно часто менять, а маски дорогие, и понятно, что люди не будут этого делать. Третье – пример политиков, звезд. Если мы посмотрим на Запад, то там это действует: встречи на высшем уровне проходят в масках, – добавляет Вера.

Наталья Смирнова говорит, что штрафы как инструмент воздействия на поведение людей имеют двойственное значение. С одной стороны, штраф или его угроза может дисциплинировать человека, заставить его носить маску просто потому, что так положено. Однако это такая внешняя мотивация. И в этом случае высока вероятность того, что как только человек поймет, что за ним нет контроля, он маску снимет, невзирая на эпидемиологическую ситуацию и обстоятельства, в которых он находится. И с этой точки зрения важнее сформировать осознанное отношение к ношению масок, чтобы человек носил маску с пониманием того, для чего и для кого он в первую очередь это делает, а не потому, что боится штрафов.

– Странно слышать мнение, что штрафовать будут руководство предприятий, организаций, подразделений. На мой взгляд, это должна быть все-таки личная ответственность гражданина, который исполняет или по каким-то причинам не исполняет решение о ношении маски. Руководители же могут быть ответственны за создание или несоздание условий, способствующих выполнению медицинских рекомендаций и решению о введении масочного режима.

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