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Психологи рассказали, как сделать брак счастливым

По мнению специалистов, перед сном необходимо делиться со своим партнером мыслями, сообщает MedikForum.

Психологи из США наблюдали за американскими семейными парами и нашли способ сохранить счастливую семейную жизнь.  

Исследователи установили, что практически все люди, испытывающие счастье от семейной жизни, обсуждают хорошие новости перед тем как отойти ко сну. Выяснилось, что такая привычка снижает уровень стресса и увеличивает интерес к сексуальной жизни.  По мнению психологов, перед сном необходимо делиться со своим партнером мыслями и воспринимать происходящие жизненные события позитивно.

Такая привычка положительно воздействует на обоих партнеров. Со временем у них повышается качество сна, а также снижается уровень тревожности.

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