Мало кто догадается, что взрослые люди мечтают найти под елкой не дорогие подарки, а вещи, напоминающие им о детстве, сообщает РИА Новости.
– В условиях пандемии подарки могут быть не такими, как раньше – Новый год уже не тот. Вот взять даже меня – я опытный практикующий психолог, у меня все есть. Но иногда я мечтаю о том, чтобы мне подарили тот самый калейдоскоп из детства. И такое желание есть не только у меня, – поделилась семейный психолог, действительный член Европейской ассоциации психотерапии (EAP) и Профессиональной психотерапевтической лиги Ирина Обухова.
По ее словам, лучший подарок – это возвращение в детство. Ведь маленькие радости и эмоции на фоне пандемии становятся терапевтическими.
– То есть тема подарков – своего рода терапия. Так важно получать тепло, когда вокруг неопределенность и происходит много плохого, – отметила специалист.
Она также подчеркнула, что многие взрослые люди в душе по-прежнему дети и для них тоже важно ощущение зимней сказки и атмосфера волшебства. Она вспомнила, как сама в детстве бежала к елке, чтобы поскорее узнать, что же приготовил для нее Дед Мороз.
По ее мнению, желания могут быть самыми разными, не всегда удается понять, что хочет получить на Новый год близкий человек.
– Я уверена, что многие взрослые будут в восторге, если найдут под зеленой красавицей конструктор LEGO или портативный PSP, – заключила Ларина.
Фото: pixabay.com
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Психологи назвали новогодние подарки, о которых тайно мечтают взрослые
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