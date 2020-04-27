Психолог рассказала об эмоциональном заражении в условиях карантина и профилактике тревожных мыслей

Коронавирус сейчас является темой номер один всех новостных выпусков, разговоров и размышлений. От мыслей об этой болезни не скрыться даже в условиях самоизоляции. Для многих они становятся навязчивым, выбивают из колеи, мешают работать, радоваться простым вещам, строить планы на будущее. О том, как, пытаясь не заразиться COVID-19, не поддаться эмоциональному заражению и не стать заложником собственных тревог и страхов, в интервью БЕЛТА рассказала заведующая отделением психологической помощи семье и детям Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей Наталья Пачепко.

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Когда стоит бить тревогу?

Большая часть информации, которую мы получаем из СМИ, материалов блогеров, телесюжетов, носит агрессивный характер. Причем агрессия проявляется почти во всем: какую бы мы ни открыли рубрику, будь то о спорте или финансах - любая заметка сейчас пронизана одной и той же тревожной темой. Конечно, это не может не действовать на людей. Психологи призывают отфильтровывать прочитанное, не зацикливаться на ситуации, а продолжать жить и строить планы.

Страх и тревога - это нормативные, совершенно здоровые чувства для человека, говорит Наталья Пачепко. Они нужны нам для выживания. Могут быть мобилизующими (например, заставляют собраться, стать более ответственными, научиться соблюдать меры предосторожности и фильтровать информацию) или парализующими, сковывающими, ухудшающими самочувствие, снижающими работоспособность. Так, некоторые люди, испытывая тревогу, могут нормально жить и решать свои проблемы. Но не нужно путать тревогу (связанную с неопределенностью или предчувствием всевозможных неприятностей) и страх. Последний всегда опредмечен: страх темноты, высоты, контакта с заболевшим, увольнения в период самоизоляции и т.д. Существует также понятие "тревожные люди". Именно они заинтересованы в поиске информации, которая может подпитывать их тревожность. Они зацикливаются на негативе, стараются его отыскать в потоке сообщений, чтобы получить иллюзию контроля ситуации. Порой это состояние возникает в результате пережитого в прошлом негативного опыта, который неосознанно проецируется на будущее.

Как правило, такие люди склонны к психосоматике: не имея конкретного диагноза, они болеют или всячески стараются отыскать у себя признаки заражения. У них появляются навязчивые мысли о болезни. Их страхи не опредмечены: они могут бояться дышать, выходить на улицу или общаться с близкими. Подобное внутреннее состояние ослабляет иммунитет. В таких случаях необходимо обращаться к квалифицированному специалисту, который поможет справиться с переживаниями.

Есть и те, кто вообще отрицает всякую тревожную информацию и отказывается верить в происходящее, кто считает, что болезни и другие неприятности будут происходить с кем-то другим, но не с ними. Это один из видов психологической защиты, которая направлена на то, чтобы уберечь психику человека от травматических переживаний.

Чем лечить тревоги и страхи?

Один из способов снижения интенсивности страхов и тревог - здоровая критика по отношению к информации в разных СМИ, интернете. Материалов множество, при их изучении сразу стоит задуматься, стоит ли доверять данному источнику, блогеру, эксперту. Грамотный информационный фильтр поможет защититься от эмоционального заражения. Оптимистичный взгляд на будущее всегда помогает справляться с любыми трудностями. Переболевшие в большинстве своем - это люди, которые не придавали большого значения своему диагнозу и относились к нему как к чему-то естественному, а не как к катастрофе.

Позитивно нужно относиться и к вынужденной самоизоляции, ведь это такой уникальный шанс заняться тем, на что никогда не было времени. Не хватало средств и возможности пройти тренинги - сейчас в открытом доступе появилось множество бесплатных вебинаров, не получалось попасть на концерт любимой группы - сейчас его можно посмотреть онлайн. Для тех, кто откладывал давнюю мечту научиться играть на каком-либо музыкальном инструменте или освоить иностранный язык, теперь самое время.

Для многих лекарством от стресса сейчас становится еда. Да, в нынешних условиях это одно из самых легких и доступных удовольствий. Еда - это наш энергетический запас, средство укрепляющее иммунитет. Однако важно понимать, что вкусное блюдо не может удовлетворить потребность в любви, внимании, уважении, развитии, независимости, не может быть панацеей от тревоги и усталости.

Прекрасной "пилюлей" от скуки, гиподинамии и тревог являются физические упражнения: фитнес, йога, цигун, занятия на тренажерах - вариантов тренировок онлайн сейчас много. Главное - захотеть двигаться! Хорошо отвлекают и какие-то приятные бытовые дела, например, разбор фотографий или приведение в порядок домашней библиотеки.

Навязчивые тревожные мысли можно останавливать либо заменять позитивными или более полезными: решением задач, чтением стихов или молитв, любыми приемлемыми занятиями, которые помогут переключить внимание, отвлечься, повысить выработку эндорфинов (гормонов радости).

Еще один способ избавиться от навязчивых мыслей, не дающих покоя ни днем, ни ночью, так называемой мыслительной жвачки, - это выполнение определенных упражнений. Наталья Пачепко рекомендует представить одну из таких мыслей, осознать ее, а потом в своем воображении превратить в воздушный шарик. Пофантазировать, какой он будет величины, формы, а затем наполнить его всеми своими тревогами и отпустить. Пусть ветер уносит его в небо, и там он исчезнет или растворится. Свои тревожные мысли можно написать на бумаге и потом избавиться от них - разорвать, выбросить или сжечь.

Труднее всего сейчас приходится людям, которые испытывают дефицит тактильных ощущений, сопровождающих близкое общение (объятий, прикосновений). Но и им можно поискать какую-то альтернативу: например, разговаривать по телефону, укутавшись в теплый плед, обнявшись с мягкой игрушкой, или порадовать себя, окружив комфортными, приятными на ощупь вещами. Отличной площадкой для удовлетворения потребности в общении может стать любой мессенджер. Главное - ценить саму возможность общения и осознавать, что эта дистанция не навсегда.

Хорошим средством психологической защиты для некоторых являются маски и перчатки. "Об их пользе с медицинской точки зрения рассуждать не берусь, но как психолог я только за, если это позволяет человеку обрести спокойствие и вести полноценную жизнь, передвигаться по городу, сохранять работоспособность, - говорит Наталья Пачепко. - Главное, чтобы это не вызывало неправильной психологической реакции в обществе и не приводило к тому, что те, кто не пользуется такими средствами защиты, воспринимаются негативно, как враги или источники опасности".

Для многих самоизоляция становится временем испытаний, работы над ошибками, проверки супружеских, дружеских, детско-родительских отношений. Для некоторых это пора, чтобы уладить конфликты, поговорить по душам. Много пишут, что сейчас возрастает число разводов, прогрессируют домашнее насилие, пьянство. На этом не стоит зацикливаться. Стоит задуматься о том, что если период самоизоляции в некоторых случаях приведет к финалу супружеской жизни, может быть, это тоже к лучшему. Можно расценивать это как способ прекратить мучения, поставить точку или, наоборот, осознать ценность друг друга.

Мы живем и можем быть счастливы только здесь и сейчас. И теперь у нас появилась хорошая возможность научиться чувствовать, замечать и ценить моменты нашей жизни.