Психолог рассказала, как организовать удаленную работу, когда семья дома

Многие сейчас работают из дома. Помимо планирования и самодисциплины, нужно еще вести домашние дела и уделять время близким, сообщает РИА Новости.
Простыми советами поделилась психолог семейного центра "Хорошевский" департамента труда и социальной защиты населения Москвы Светлана Даренских. Она считает, что семья на "удаленке" – это командная работа. Бесспорно, можно и мешать друг другу, но куда лучше быть для близких поддержкой и помощью. Это не трудно. Прежде всего, следует соблюдать режим дня и не корректировать его.
– Пробуждение по будильнику, завтрак, обед, поход в магазин – все, как и во время привычного рабочего дня. Наша психика устроена так, что в предсказуемой и понятной ситуации мы спокойны и продуктивны, – поделилась Светлана Даренских.
Важно и новое рабочее место. Оно должно быть комфортным, настраивать на рабочий лад. А еще, чтобы создать нужную атмосферу, можно надеть ту одежду, в которой вы обычно ходите на работу. Если в семье есть маленькие дети, следует провести с ними беседу. Разъяснить, почему вы теперь работаете не в офисе, обговорить ситуации, когда ребенок будет хотеть играть и требовать внимания. Обозначить, что места капризам быть не должно.
– Организовать детей всегда проще, если вы своим примером показываете им организованность и ответственность. Обсудите с малышом и распланируйте его режим дня. Можно предложить игру, что вы сейчас все коллеги, так как работаете дома. Определить правила и поощрения за их выполнение, – обозначила психолог.
Специалист считает, что умение договориться с членами семьи тоже искусство. А вот самые важные рабочие вопросы можно решать в то время, когда ребенок спит или отправился на прогулку.
Психолог напомнила об отдыхе, который во время самоизоляции не менее важен, чем при офисной работе.
– Даже на работе у нас есть небольшие перерывы, в которые мы можем сходить перекусить, подвигаться, поговорить с коллегами. Эти перерывы, как правило, длятся 5–10 минут. Это можно делать и дома. Обед с семьей без гаджетов поможет укрепить ваши отношения, стать более близкими, – заключила Светлана Даренских.
Фото: pixabay.com
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Психолог рассказала, как организовать удаленную работу, когда семья дома
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