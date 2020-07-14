Психолог подсказала, как справиться со стрессом после отпуска

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По словам психолога Анны Ермолаевой, послеотпускная депрессия проявляется как на физиологическом, так и на психологическом уровнях. В норме сотрудник возвращается к своему рабочему состоянию за два-четыре дня, максимум – за неделю.Более долгий период адаптации – повод подумать о себе, о работе, о мотивации. Вероятно, сама работа ухудшает состояние, и нахождение в этой обстановке не благоприятно для человека, отмечает психолог.Влиться в трудовой процесс помогут привычки, сформированные за время отпуска. Например — начинать утро с йоги, пить кофе со сливками или карамелью, читать перед сном., – говорит Анна Ермолаева.