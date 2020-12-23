Психолог перечислила правила, которые помогут эффективно построить свой день

Психолог и блогер Вероника Степанова на своем YouTube-канале рассказала, как нужно планировать время, чтобы оно приносило исключительно пользу. Специалист выработала несколько правил и стала следовать им каждый день: результат превзошел все ожидания.
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Визуализация
Вероника Степанова уверена, что от того, как четко мы ставим себе цели, зависит скорость их достижения. Многие не представляют, чего на самом деле они хотят. Неопределенность, сомнения, страхи и колебания становятся препятствиями и не дают добрым переменам происходить в жизни. Эксперт советует каждый день (например, с утра) визуализировать и воспроизводить в голове то, чем бы вы хотели наполнить предстоящий день. Эффективно и долгосрочное планирование: она рекомендует составлять бизнес-план на месяц регулярно 1-го числа. При написании обязательно задавать себе вопрос: зачем я это хочу и что я получу?
– Формулировки должны быть конкретными. Например, не стоит желать не считать деньги. Их может не считать и бедный человек. Неверно и следующее утверждение: хочу не смотреть на цены в магазине. Помните, что у всех достижений есть предыстории – то есть нужно что-то сделать либо потерять вчера, чтобы получить желаемое сегодня, – обозначила психолог.
Строгий режим дня
Этот пункт Вероника Степанова назвала самым важным. Никакого хаоса, импровизаций и отклонений от привычного графика. Блогер считает недопустимым ложиться спать в разное время и даже по выходным она советует следовать режиму. В противном случае можно сбить график и только ближе к среде нормализовать сон. Исключением здесь могут быть творческие личности: некоторых посещает вдохновение только по ночам.
– Многие успешные люди просыпаются рано: к примеру, у Дональда Трампа подъем в 4 утра. Все сходятся во мнении, что раннее пробуждение увеличивает качество и производительность дня, – добавила блогер.
Сюда же она отнесла правильное питание и рассказала о своих привычках. Утром натощак специалист выпивает два стакана воды, пьет ее в большом количестве весь день и давно отказалась от газированных напитков, фастфуда и сладостей.
Фокус на пользу
Ежедневно Вероника Степанова задает себе вопрос: приносит ли то, что я делаю, пользу? Она рекомендует все свои действия пропускать через призму пользы и отказываться от того, что тянет на дно и попросту крадет ваше время.
– Если и хочется посмотреть не совсем интеллектуальную комедию, найдите ее на английском языке, – дала совет специалист.
Обращайте внимание на мелочи
Всегда и везде нужно обращать внимание на мелочи, которые вас окружают. При общении с человеком также нужно фокусироваться на деталях: именно из них складывается общий пазл.
Делегирование
– Никогда (даже имея ярое желание угодить кому-то) не выполняйте чужие обязанности. Выработайте привычку – делайте только то, что развивает вас, приносит прибыль и удовольствие, – объяснила Вероника Степанова.
Отдаляйте ненужных людей
Психолог заострила внимание и на токсичных людях. Она призывает исключать из жизни тех, кто вас топит, и приближать нужных. Рядом должны быть только те, кто поддерживают, дают энергию и мотивируют двигаться дальше. Нужно вычеркнуть тех людей, которые делают вас слабыми и уязвимыми. Такое задание своим подписчикам блогер дала на 2021 год.
Не усложняйте
В этом пункте речь идет о бесполезных делах. Вероника Степанова призывает не пытаться усовершенствовать то, что и так работает хорошо. К примеру, если велосипед уже изобрели, не стоит фантазировать и пытаться его усовершенствовать.
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Психолог перечислила правила, которые помогут эффективно построить свой день
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