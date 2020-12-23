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Психолог перечислила правила, которые помогут эффективно построить свой день

Психолог и блогер Вероника Степанова на своем YouTube-канале рассказала, как нужно планировать время, чтобы оно приносило исключительно пользу. Специалист выработала несколько правил и стала следовать им каждый день: результат превзошел все ожидания. 

Фото: pixabay.com

Первая рекомендация – покупка ежедневника: это может стать очень полезным новогодним подарком от себя себе. 

Визуализация

Вероника Степанова уверена, что от того, как четко мы ставим себе цели, зависит скорость их достижения. Многие не представляют, чего на самом деле они хотят. Неопределенность, сомнения, страхи и колебания становятся препятствиями и не дают добрым переменам происходить в жизни. Эксперт советует каждый день (например, с утра) визуализировать и воспроизводить в голове то, чем бы вы хотели наполнить предстоящий день. Эффективно и долгосрочное планирование: она рекомендует составлять бизнес-план на месяц регулярно 1-го числа. При написании обязательно задавать себе вопрос: зачем я это хочу и что я получу?  

– Формулировки должны быть конкретными. Например, не стоит желать не считать деньги. Их может не считать и бедный человек. Неверно и следующее утверждение: хочу не смотреть на цены в магазине. Помните, что у всех достижений есть предыстории – то есть нужно что-то сделать либо потерять вчера, чтобы получить желаемое сегодня, – обозначила психолог.  

Строгий режим дня

Этот пункт Вероника Степанова назвала самым важным. Никакого хаоса, импровизаций и отклонений от привычного графика. Блогер считает недопустимым ложиться спать в разное время и даже по выходным она советует следовать режиму. В противном случае можно сбить график и только ближе к среде нормализовать сон. Исключением здесь могут быть творческие личности: некоторых посещает вдохновение только по ночам. 

– Многие успешные люди просыпаются рано: к примеру, у Дональда Трампа подъем в 4 утра. Все сходятся во мнении, что раннее пробуждение увеличивает качество и производительность дня, – добавила блогер. 

Сюда же она отнесла правильное питание и рассказала о своих привычках. Утром натощак специалист выпивает два стакана воды, пьет ее в большом количестве весь день и давно отказалась от газированных напитков, фастфуда и сладостей. 

Фокус на пользу

Ежедневно Вероника Степанова задает себе вопрос: приносит ли то, что я делаю, пользу? Она рекомендует все свои действия пропускать через призму пользы и отказываться от того, что тянет на дно и попросту крадет ваше время. 

– Если и хочется посмотреть не совсем интеллектуальную комедию, найдите ее на английском языке, – дала совет специалист.  

Обращайте внимание на мелочи

Всегда и везде нужно обращать внимание на мелочи, которые вас окружают. При общении с человеком также нужно фокусироваться на деталях: именно из них складывается общий пазл. 

Делегирование

– Никогда (даже имея ярое желание угодить кому-то) не выполняйте чужие обязанности. Выработайте привычку – делайте только то, что развивает вас, приносит прибыль и удовольствие, – объяснила Вероника Степанова. 

Отдаляйте ненужных людей

Психолог заострила внимание и на токсичных людях. Она призывает исключать из жизни тех, кто вас топит, и приближать нужных. Рядом должны быть только те, кто поддерживают, дают энергию и мотивируют двигаться дальше. Нужно вычеркнуть тех людей, которые делают вас слабыми и уязвимыми. Такое задание своим подписчикам блогер дала на 2021 год. 

Не усложняйте 

В этом пункте речь идет о бесполезных делах. Вероника Степанова призывает не пытаться усовершенствовать то, что и так работает хорошо. К примеру, если велосипед уже изобрели, не стоит фантазировать и пытаться его усовершенствовать. 
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