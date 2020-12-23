Психолог перечислила правила, которые помогут эффективно построить свой день

Фото:

pixabay.com

Первая рекомендация – покупка ежедневника: это может стать очень полезным новогодним подарком от себя себе.Вероника Степанова уверена, что от того, как четко мы ставим себе цели, зависит скорость их достижения. Многие не представляют, чего на самом деле они хотят. Неопределенность, сомнения, страхи и колебания становятся препятствиями и не дают добрым переменам происходить в жизни. Эксперт советует каждый день (например, с утра) визуализировать и воспроизводить в голове то, чем бы вы хотели наполнить предстоящий день. Эффективно и долгосрочное планирование: она рекомендует составлять бизнес-план на месяц регулярно 1-го числа. При написании обязательно задавать себе вопрос: зачем я это хочу и что я получу?– обозначила психолог.Этот пункт Вероника Степанова назвала самым важным. Никакого хаоса, импровизаций и отклонений от привычного графика. Блогер считает недопустимым ложиться спать в разное время и даже по выходным она советует следовать режиму. В противном случае можно сбить график и только ближе к среде нормализовать сон. Исключением здесь могут быть творческие личности: некоторых посещает вдохновение только по ночам.– добавила блогер.Сюда же она отнесла правильное питание и рассказала о своих привычках. Утром натощак специалист выпивает два стакана воды, пьет ее в большом количестве весь день и давно отказалась от газированных напитков, фастфуда и сладостей.Ежедневно Вероника Степанова задает себе вопрос: приносит ли то, что я делаю, пользу? Она рекомендует все свои действия пропускать через призму пользы и отказываться от того, что тянет на дно и попросту крадет ваше время.– дала совет специалист.Всегда и везде нужно обращать внимание на мелочи, которые вас окружают. При общении с человеком также нужно фокусироваться на деталях: именно из них складывается общий пазл.– объяснила Вероника Степанова.Психолог заострила внимание и на токсичных людях. Она призывает исключать из жизни тех, кто вас топит, и приближать нужных. Рядом должны быть только те, кто поддерживают, дают энергию и мотивируют двигаться дальше. Нужно вычеркнуть тех людей, которые делают вас слабыми и уязвимыми. Такое задание своим подписчикам блогер дала на 2021 год.В этом пункте речь идет о бесполезных делах. Вероника Степанова призывает не пытаться усовершенствовать то, что и так работает хорошо. К примеру, если велосипед уже изобрели, не стоит фантазировать и пытаться его усовершенствовать.