Психолог объяснила, как перестать принимать все близко к сердцу

Многие из нас слишком остро реагируют на обстоятельства. Стоит задеть за живое, и вот – день уже не задался. Психолог Вероника Степанова поделилась методикой, которая помогает сохранять спокойствие даже в самых неприятных ситуациях.
Фото: pixabay.com
О том, как это сделать, специалист объяснила в видео на своем Youtube-канале.
– Эту привычку нужно тренировать. Когда кто-то или что-то вас расстраивает, нужно сказать себе «стоп». Представьте, что время замирает. Можно даже повторять такие фразы – «мне это снится», «передо мной иллюзия», «это не реальность, а вымысел», «я смотрю кино». Таким образом, мы искусственно помещаем себя в состояние дереализации и делаем шаг, чтобы выйти из этого процесса. Нужно стать наблюдателем со стороны, – поделилась эксперт.
На деле это выглядит так. К примеру, у вас возник серьезный спор или ссора с другим человеком. И в момент, когда эмоции уже тяжело сдерживать, а в душе что-то колет и режет, нужно переключаться и начинать рассматривать мелочи в вашем обидчике. Обратить внимание можно на его мимику, разрез глаз, осанку, положение рук – сфокусироваться на всех мелких деталях. Тем, что мы меняем привычный ракурс внимания, мы помогаем себе не впадать в стрессовое состояние.
– У меня уже все отработано и происходит автоматически. И вам советую это выработать. Например, недавно я очень долго и не совсем без конфликтов оформляла документы в паспортном столе. И когда их сотрудница вдруг стала повышать на меня голос, я обратила внимание на ее странную прическу. Стала размышлять, зачем эта женщина сделала себе такую безвкусную химическую завивку и как она навредила волосам. Собеседница, увидев мой странный взгляд, сама стала тревожиться и больше не позволила себе ничего лишнего, – поделилась опытом психолог.
Вероника Степанова считает, что принимать все близко к сердцу – вредная привычка. На фоне ненужных переживаний многие теряют самооценку, мотивацию, веру в себя и зачастую не позволяют хорошим переменам случаться в жизни. Эксперт советует не ждать одобрения от других людей, в приоритет ставить себя и свои желания и окружать себя только добрыми, дарящими позитивную энергию людьми.
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Психолог объяснила, как перестать принимать все близко к сердцу
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