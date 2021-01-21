Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.54
EUR: 3.08
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Психолог объяснила, что выдает в человеке высокую самооценку

Психолог объяснила, что выдает в человеке высокую самооценку

По мнению психолога Анетт Орловой, человек с высокой самооценкой – это самодостаточная личность, которая относится к себе позитивно. Об этом и других признаках таких людей она рассказала в интервью на YouTube-канале блогера Marina Mogilko


– Речь не о тех, кто считает себя лучше других, а о тех, которые высоко себя ценят, всегда спокойны и уверены, им не нужно утверждаться за счет других и бороться за право быть и выделяться в этом мире, – обозначила специалист. 

Она отметила, что отношение к себе формируется в детстве. 

– Многие родители, порой сами того не замечая, принуждают детей нравится всем, заслуживать любовь. Часто дети слышат фразу «а что подумают соседи, тебе не стыдно?». Это формирует у малышей зажимы – их уже в детстве загоняют в ситуацию подчинения. Таким образом человек растет привыкшим под всех подстраиваться. Со временем может развиться и невротический перфекционизм с высокой враждебностью к успехам других людей, – объяснила Анетт Орлова. 

Психолог обратила внимание на то, что неуверенные в себе люди постоянно извиняются. Они живут в постоянных страхах и боязнях. Такие люди могут быть очень успешными с виду и компенсировать свои комплексы с помощью какой-либо социальной деятельности. Они довольно агрессивные, так как внутри у них дискомфорт и напряжение. В то время как уверенные в себе всегда спокойно признают свои слабости, умеют отстаивать свои границы и не боятся совершать ошибки. В их понимании неудачи связаны с внешними обстоятельствами, а успех закономерен и заслужен. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
«Радуйтесь, что вы есть!» Клара Малышева отпраздновала своё 85-летие на сцене Большого театра
В Московском районе Минска из-за аварии на теплосетях изменилась работа школ и детских садов
Геннадий Соловей: любовь к малой родине — это полезные дела без пиара и лозунгов
Лера Кудрявцева оказалась в инвалидном кресле
Мельянцов: США используют тему прав человека для продвижения своих интересов в других странах
Газета «СБ. Беларусь сегодня» помогла семье из Минского района вернуть в собственность дом
Венгерские гандболисты победили бразильцев на чемпионате мира
Молодая жена Цекало похвасталась идеальной фигурой в микроскопическом бикини
В Латвии продлили до 7 февраля введенные из-за COVID-19 ограничения
Инфраструктура объектов бытового обслуживания наиболее развита в Минске и Брестской области
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Старый Новый год
Проект программы модернизации производств энергетической сферы вынесли на общественное обсуждение
Глава «Беллегпрома» посетила Витебск, где говорила о закрепляемости кадров, создании госкорпораций и важности интернет-торговли
Профсоюзный месячник по безопасности в условиях COVID-19 проходит в медучреждениях
Беларусь ограничивает ввоз птицы из региона Франции из-за птичьего гриппа
Пьяный и без прав сбил велосипедиста - водитель приговорен к 4 годам колонии
Задержан житель Новополоцка, разбросавший "ежи" на проезжей части
В МИД Беларуси обсудили развитие отношений с Великобританией в контексте ее выхода из ЕС
Мотоциклиста, по вине которого пострадал пассажир, приговорили к 2,5 года ограничения свободы
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций продолжит реализацию проектов в Беларуси
Гончарова: в год 75-летия Великой Победы БРСМ сумел реализовать знаковые проекты
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Письма издалека
Поляки обыграли уругвайцев на гандбольном чемпионате мира
Футболисты солигорского "Шахтера" проиграли киевскому "Динамо" на сборе в ОАЭ
Вопросы страхового стажа, несанкционированной парковки обсуждали в общественной приемной в Гомеле
Больницы страны постепенно возвращаются к обычному режиму работы
В 2022 году в Воложинском районе откроют центр реабилитации для детей и молодых инвалидов
Более 3,5 тысячи памятников военной истории занесли школьники на интерактивные карты своих регионов
В Буда-Кошелевском районе на пожаре из-за курения погиб сельчанин
Психолог объяснила, что выдает в человеке высокую самооценку
Гомель переходит на электронные жировки
Использовать прицепы в качестве рекламных щитов с июля законодательно запрещается
мнение
Вадим ГИГИН
Январские годовщины
Новый цифровой мир: навстречу эпохе кибердействий
Хаузер выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону в Антхольце, Алимбекова стала восьмой
На едином портале электронных услуг обновлены и реализованы новые услуги Минюста
Беларусь и Армения заинтересованы в сотрудничестве в сфере ЖКХ, общественного транспорта и озеленения
Посол Беларуси в КНР обсудил с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций перспективные проекты
Соцработник Мстиславского РЦСОН – об адресной помощи в программе социально-экономического развития страны
В социальной рекламе вскоре можно будет добавлять к имени спонсора товарный знак и логотип
Фото Сандерса в варежках с инаугурации Байдена взорвало сети
МАРТ: с июля распространение листовок в почтовые ящики после размещения наклейки с просьбой не спамить чревато штрафом до 20 базовых
Ученые сделали первое 3D-фото коронавируса SARS-CoV-2
мнение
Михаил КУЧКО
Реальные пауки виртуальных сетей
Более четырех тысяч учащихся занимаются в поисковых объединениях Беларуси
Для души и здоровья: 5 веских причин обниматься чаще
Samsung готовит смартфон M12 с огромной батарейкой и "камерой iPhone"
Авторы
СКАНИРУЙТЕ