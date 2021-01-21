Психолог объяснила, что выдает в человеке высокую самооценку

– обозначила специалист.Она отметила, что отношение к себе формируется в детстве.– объяснила Анетт Орлова.Психолог обратила внимание на то, что неуверенные в себе люди постоянно извиняются. Они живут в постоянных страхах и боязнях. Такие люди могут быть очень успешными с виду и компенсировать свои комплексы с помощью какой-либо социальной деятельности. Они довольно агрессивные, так как внутри у них дискомфорт и напряжение. В то время как уверенные в себе всегда спокойно признают свои слабости, умеют отстаивать свои границы и не боятся совершать ошибки. В их понимании неудачи связаны с внешними обстоятельствами, а успех закономерен и заслужен.