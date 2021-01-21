По мнению психолога Анетт Орловой, человек с высокой самооценкой – это самодостаточная личность, которая относится к себе позитивно. Об этом и других признаках таких людей она рассказала в интервью на YouTube-канале блогера Marina Mogilko.
– Речь не о тех, кто считает себя лучше других, а о тех, которые высоко себя ценят, всегда спокойны и уверены, им не нужно утверждаться за счет других и бороться за право быть и выделяться в этом мире, – обозначила специалист.
Она отметила, что отношение к себе формируется в детстве.
– Многие родители, порой сами того не замечая, принуждают детей нравится всем, заслуживать любовь. Часто дети слышат фразу «а что подумают соседи, тебе не стыдно?». Это формирует у малышей зажимы – их уже в детстве загоняют в ситуацию подчинения. Таким образом человек растет привыкшим под всех подстраиваться. Со временем может развиться и невротический перфекционизм с высокой враждебностью к успехам других людей, – объяснила Анетт Орлова.
Психолог обратила внимание на то, что неуверенные в себе люди постоянно извиняются. Они живут в постоянных страхах и боязнях. Такие люди могут быть очень успешными с виду и компенсировать свои комплексы с помощью какой-либо социальной деятельности. Они довольно агрессивные, так как внутри у них дискомфорт и напряжение. В то время как уверенные в себе всегда спокойно признают свои слабости, умеют отстаивать свои границы и не боятся совершать ошибки. В их понимании неудачи связаны с внешними обстоятельствами, а успех закономерен и заслужен.
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Психолог объяснила, что выдает в человеке высокую самооценку
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