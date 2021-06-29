28 июня МИД Беларуси заявил, что наша страна приостанавливает свое участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство», также начинается реализация процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии ЕС. Этот факт с точки зрения психологии в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» прокомментировала этническая белоруска, психолог из Латвии Алена Дзиодзина.
– Когда в развитии каких-либо отношений одна сторона ущемляет интересы другой, нужно договориться либо разойтись. С нашей [белорусской] стороны было принято решение поставить отношения на паузу. Здесь неуместно было ожидать, что в сложившейся ситуации будут соблюдаться установленные ранее правила, – отметила собеседница.
В эфире затронули и тему введения санкций. Специалист указала на важный момент:
– Руководители организаций и предприятий сейчас должны разъяснять своим подчиненным, чем это может грозить и как нужно себя вести. Люди оказываются в подвешенном состоянии. Для них сейчас важно, чтобы рядом был человек, который пояснит ситуацию и расскажет, как обезопасить и защитить себя.
Фото Алены Родовской
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Психолог о санкциях: людям сейчас важно, чтобы рядом был человек, который пояснит ситуацию и расскажет, как обезопасить и защитить себя
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мнение
Сергей МИХОВИЧ
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