Чаще всего ссоры во время праздников случаются из-за злоупотребления спиртными напитками, сообщает ТАСС.
Профессор МГУ имени Ломоносова, психолог Александр Тхостов рассказал, что опыт самоизоляции, полученный во время пандемии COVID-19, внес свои коррективы в жизни многих. Члены семей стали больше проводить времени вместе, но и ссоры в некоторых домах стали случаться чаще.
Специалист также указал на повышенный уровень раздражения людей во время зимних праздников:
– Новый год – один из любимых всеми праздников. Люди всегда возлагают на него огромные надежды, мол, наступит 1 января, а с ним и изменится жизнь. Но 2020-й был очень сложным для всех, его события повлияли на психологическое здоровье людей, они оставили свой след практически в каждой семье. Накопилось огромное раздражение, – прокомментировал эксперт.
Кроме того, на психологическое состояние людей влияет непривычная обстановка. Так, часть граждан привыкла встречать Новый год и отмечать Рождество в путешествиях, в компаниях, на вечеринках. А теперь появился дискомфорт – и многие увеличили дозу алкоголя во время праздников. Специалист советует не принимать много спиртного на Рождество и не усиливать и без того накопившуюся агрессию. Он рекомендует провести время за семейным ужином, почитать книгу, заняться спортом и домашними делами.
Фото: pixabay.com
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Психолог назвал способ, как избежать конфликтов во время праздников
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