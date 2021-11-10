Психолог дала советы родителям, как пережить эмоциональные качели подростка

Подростковый возраст – рисковое время для ребенка и родителей. Одни преодолевают его легко, другие – с бунтом и эмоциональными качелями. Специально для sb.by клинический психолог Анна Крымская подробно рассказала о данной проблеме и дала советы родителям подростков.

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Что же может влиять на поведение и эмоции подростков, создавая эмоциональные качели? На самом деле причин может быть невероятное количество: гормональная перестройка, усилившая эмоциональность, проблемы в отношениях с друзьями, романтический интерес, ощущение несправедливости, сложный этап в поиске себя, дистантные отношения с родителями. Иногда даже сам подросток не может сказать, почему вчера огрызался и хлопал дверью.

Анна Крымская

фото из личного архива

Но есть несколько тревожных звоночков, по которым можно понять, что стоит проконсультироваться со специалистом.



1. Ваш ребенок постоянно подавлен, апатичен, перестал заниматься любимыми делами или меньше общается с друзьями. Это нормально, что в подростковом возрасте меняются увлечения, могут смениться друзья, а учеба будет влиять на эмоциональное состояние. Однако, если ваш ребенок улыбается реже, чем грустит, стоит обратить на это внимание. Если уровень доверия позволяет, то поговорите с ним о том, что беспокоит, что происходит в его жизни, как он себя чувствует и не нужна ли ему профессиональная помощь. К сожалению, не во всех семьях дети могут открыто говорить с родителями о своих переживаниях. В таком случае можно не расспрашивать ребенка, а предложить поддержку в обращении к психологу.

"Мы заметили, что в последнее время ты стал более грустным и апатичным. Это беспокоит нас, потому что нам хочется, чтобы ты чувствовал себя хорошо. Ты бы хотел, чтобы мы оплатили тебе занятия с психологом?"

2. Ребенок много пропускает школу, плохо учится, практически не появляется дома. Подросток действительно может проводить много времени вне дома и не очень хочет посещать школу, будучи увлеченным общением или каким-то хобби. Стоит насторожиться, если подобное поведение сильно влияет на успеваемость и другие сферы жизни. Подросток мог попасть в нехорошую компанию сверстников или ребят постарше. В таком случае важно сначала прояснить ситуацию, поговорить с ребенком, а не запрещать общение или сажать под домашний арест, иначе можно усугубить ситуацию. Еще одной причиной, по которой подросток может редко появляться дома, являются семейные проблемы: конфликты между родителями или с ребенком, строгие или физические наказания, упреки или обесценивание. У подростка больше возможностей уходить из небезопасной и некомфортной среды, чем у маленького ребенка.

Как пережить этот период вместе с ребенком?

Договаривайтесь

Ультиматумы и жесткие правила без оснований в подростковом возрасте точно не сработают. Вашему ребенку важно чувствовать, что его мнение учитывается, и понимать, почему именно он моет посуду по средам и зачем звонить, когда добираешься до вечеринки. Не ставьте ультимативное правило: "Ты должен быть дома в восемь каждый день!", а договаривайтесь о правилах в доме: "Ночью может быть небезопасно, поэтому важно, чтобы мы все были дома к 10 вечера. Мы можем обсудить, если тебе в конкретный день понадобится остаться у кого-то подольше или на ночь".

Не "ты должен мыть посуду", а "мы все пользуемся вещами в доме и едой, поэтому будет честно, если каждый возьмет на себя часть домашних дел. Нужно мыть посуду, мыть полы и заниматься стиркой. Какую часть дел ты мог бы взять на себя?"

Общайтесь

Повседневные разговоры – часть доверительного общения. Скинуть ребенку смешное видео, буднично поинтересоваться, как у него дела, за ужином, спросить, что он думает о новости и какая музыка у него играет в наушниках. Все это позволит ему почувствовать, что вам на самом деле интересно, что он за человек, и можно просто разговаривать о важных и не очень вещах.

Не табуируйте темы

Подросток может начать задавать неудобные и сложные вопросы:

Любил(-а) ли ты кого-нибудь до папы/мамы?

Почему вы решили меня завести?

Почему папа/другой родственник ушел из семьи?

Почему родственник умер?

Нормально ли, что я…?

Как ты относишься к мигрантам/религии/политике и т.д.?

Почему в мире существует такая-то несправедливость?

К сожалению, не обо всем мы можем говорить легко: что-то родители ощущают как стыд, а о чем-то больно сказать. Но дать ребенку честные ответы очень важно, иначе он пойдет искать их в других источниках и не всегда окажется на правильной стороне интернета. Если вы понимаете, что вам сложно ответить на вопрос, договоритесь о другом времени, поищите информацию вместе или найдите надежного взрослого, который вместо вас сможет ответить на эти вопросы.

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Поддерживайте

Ваш подросток проходит через многое сейчас. Эмоциональные качели, изменения тела, новые вопросы и мысли, новые отношения могут тревожить, пугать и запутывать. В этот период очень важны поддержка родителей и объяснение, что происходящее с ним нормально: что можно рыдать из-за грубых слов и радоваться маленьким знакам внимания. Главное – не обесценивать чувства и переживания, помогать, когда этого просят, и позволять совершать ошибки. Если вы будете идти на уступки и поддерживать ребенка даже тогда, когда его убеждения противоречат вашим, то он придет к вам за помощью, если случится что-то действительно серьезное.

Найдите для себя отдых

В этот период важно поддержать не только ребенка, но и себя. Это нормально – злиться или устать от переменчивости или яркости эмоций подростка, но с этими чувствами вам необходимо справиться самостоятельно, не перекладывая ответственность. Этот период – хорошее время, чтобы найти себе новые хобби или вернуться к старым, чаще общаться с друзьями и разобраться в себе. Ваш ребенок сепарируется, ему нужно больше самостоятельности и пространства, а значит, у вас освободится время и пространство для себя.

Примите сложности

Даже если вы идеальный и поддерживающий родитель, ваш ребенок может начать бунтовать, совершать рискованные поступки и отстраняться. Многие из своих проблем он будет переживать самостоятельно, не вовлекая вас. Это часть взросления. Лучшее, что вы можете сделать, – принять эти изменения, не пытаясь сопротивляться, и быть надежным родителем: независимо от ссор, обид и конфликтов быть тем, кто готов поддержать и помочь в любой беде, если попросят помощи.