Психолог дала советы родителям, как пережить эмоциональные качели подростка

Подростковый возраст – рисковое время для ребенка и родителей. Одни преодолевают его легко, другие – с бунтом и эмоциональными качелями. Специально для sb.by клинический психолог Анна Крымская подробно рассказала о данной проблеме и дала советы родителям подростков.
Что же может влиять на поведение и эмоции подростков, создавая эмоциональные качели? На самом деле причин может быть невероятное количество: гормональная перестройка, усилившая эмоциональность, проблемы в отношениях с друзьями, романтический интерес, ощущение несправедливости, сложный этап в поиске себя, дистантные отношения с родителями. Иногда даже сам подросток не может сказать, почему вчера огрызался и хлопал дверью.
Но есть несколько тревожных звоночков, по которым можно понять, что стоит проконсультироваться со специалистом.
1. Ваш ребенок постоянно подавлен, апатичен, перестал заниматься любимыми делами или меньше общается с друзьями. Это нормально, что в подростковом возрасте меняются увлечения, могут смениться друзья, а учеба будет влиять на эмоциональное состояние. Однако, если ваш ребенок улыбается реже, чем грустит, стоит обратить на это внимание. Если уровень доверия позволяет, то поговорите с ним о том, что беспокоит, что происходит в его жизни, как он себя чувствует и не нужна ли ему профессиональная помощь. К сожалению, не во всех семьях дети могут открыто говорить с родителями о своих переживаниях. В таком случае можно не расспрашивать ребенка, а предложить поддержку в обращении к психологу.
"Мы заметили, что в последнее время ты стал более грустным и апатичным. Это беспокоит нас, потому что нам хочется, чтобы ты чувствовал себя хорошо. Ты бы хотел, чтобы мы оплатили тебе занятия с психологом?"
2. Ребенок много пропускает школу, плохо учится, практически не появляется дома. Подросток действительно может проводить много времени вне дома и не очень хочет посещать школу, будучи увлеченным общением или каким-то хобби. Стоит насторожиться, если подобное поведение сильно влияет на успеваемость и другие сферы жизни. Подросток мог попасть в нехорошую компанию сверстников или ребят постарше. В таком случае важно сначала прояснить ситуацию, поговорить с ребенком, а не запрещать общение или сажать под домашний арест, иначе можно усугубить ситуацию. Еще одной причиной, по которой подросток может редко появляться дома, являются семейные проблемы: конфликты между родителями или с ребенком, строгие или физические наказания, упреки или обесценивание. У подростка больше возможностей уходить из небезопасной и некомфортной среды, чем у маленького ребенка.
Как пережить этот период вместе с ребенком?
Договаривайтесь
Ультиматумы и жесткие правила без оснований в подростковом возрасте точно не сработают. Вашему ребенку важно чувствовать, что его мнение учитывается, и понимать, почему именно он моет посуду по средам и зачем звонить, когда добираешься до вечеринки. Не ставьте ультимативное правило: "Ты должен быть дома в восемь каждый день!", а договаривайтесь о правилах в доме: "Ночью может быть небезопасно, поэтому важно, чтобы мы все были дома к 10 вечера. Мы можем обсудить, если тебе в конкретный день понадобится остаться у кого-то подольше или на ночь".
Не "ты должен мыть посуду", а "мы все пользуемся вещами в доме и едой, поэтому будет честно, если каждый возьмет на себя часть домашних дел. Нужно мыть посуду, мыть полы и заниматься стиркой. Какую часть дел ты мог бы взять на себя?"
Общайтесь
Повседневные разговоры – часть доверительного общения. Скинуть ребенку смешное видео, буднично поинтересоваться, как у него дела, за ужином, спросить, что он думает о новости и какая музыка у него играет в наушниках. Все это позволит ему почувствовать, что вам на самом деле интересно, что он за человек, и можно просто разговаривать о важных и не очень вещах.
Не табуируйте темы
Подросток может начать задавать неудобные и сложные вопросы:
Любил(-а) ли ты кого-нибудь до папы/мамы?
Почему вы решили меня завести?
Почему папа/другой родственник ушел из семьи?
Почему родственник умер?
Нормально ли, что я…?
Как ты относишься к мигрантам/религии/политике и т.д.?
Почему в мире существует такая-то несправедливость?
К сожалению, не обо всем мы можем говорить легко: что-то родители ощущают как стыд, а о чем-то больно сказать. Но дать ребенку честные ответы очень важно, иначе он пойдет искать их в других источниках и не всегда окажется на правильной стороне интернета. Если вы понимаете, что вам сложно ответить на вопрос, договоритесь о другом времени, поищите информацию вместе или найдите надежного взрослого, который вместо вас сможет ответить на эти вопросы.
Поддерживайте
Ваш подросток проходит через многое сейчас. Эмоциональные качели, изменения тела, новые вопросы и мысли, новые отношения могут тревожить, пугать и запутывать. В этот период очень важны поддержка родителей и объяснение, что происходящее с ним нормально: что можно рыдать из-за грубых слов и радоваться маленьким знакам внимания. Главное – не обесценивать чувства и переживания, помогать, когда этого просят, и позволять совершать ошибки. Если вы будете идти на уступки и поддерживать ребенка даже тогда, когда его убеждения противоречат вашим, то он придет к вам за помощью, если случится что-то действительно серьезное.
Найдите для себя отдых
В этот период важно поддержать не только ребенка, но и себя. Это нормально – злиться или устать от переменчивости или яркости эмоций подростка, но с этими чувствами вам необходимо справиться самостоятельно, не перекладывая ответственность. Этот период – хорошее время, чтобы найти себе новые хобби или вернуться к старым, чаще общаться с друзьями и разобраться в себе. Ваш ребенок сепарируется, ему нужно больше самостоятельности и пространства, а значит, у вас освободится время и пространство для себя.
Примите сложности
Даже если вы идеальный и поддерживающий родитель, ваш ребенок может начать бунтовать, совершать рискованные поступки и отстраняться. Многие из своих проблем он будет переживать самостоятельно, не вовлекая вас. Это часть взросления. Лучшее, что вы можете сделать, – принять эти изменения, не пытаясь сопротивляться, и быть надежным родителем: независимо от ссор, обид и конфликтов быть тем, кто готов поддержать и помочь в любой беде, если попросят помощи.