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Психиатр назвала признаки скрытой депрессии

Скрытая депрессия – особый вид расстройства, при котором больше всего заметны не плохое настроение, а различные физические симптомы, неприятные ощущения в различных частях тела. О том, когда следует обратиться к врачу, сообщила врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Коробкова.

По ее словам, при скрытой депрессии настроение также плохое, но человек объясняет это естественной реакцией на физическое нездоровье.

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Пациент с такой симптоматикой ищет помощи у терапевта или докторов узких специальностей. Его могут лечить от сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных проблем, но облегчение не наступает. Люди начинают переживать, что страдают редкой болезнью.

Скрытые депрессии диагностируются редко. От момента ухудшения самочувствия до момента обращения к психиатру, постановки диагноза и назначения терапии могут пройти годы и даже десятки лет. Человек упускает много времени и долго мучается.  

Заподозрить скрытую депрессию можно, если пациент долго, упорно и безрезультатно проходит лечение у врачей различных специальностей, но серьезных проблем никто не находит. При скрытой депрессии улучшения и ухудшения самочувствия случаются независимо от проводимого терапевтического лечения. Часто они связаны с определенным временем года.

У человека могут выявить «депрессивную триаду» – сниженное настроение, замедление мышления, снижение двигательной активности. По словам специалиста, это типичные обычные депрессии, которые, однако, списываются на естественную реакцию на физическую боль.

По словам эксперта, несмотря на отсутствие эффекта от лечения, пациенты продолжают ходить по врачам. У таких людей обычно очень «толстая» история болезни.

Главный метод лечения скрытой депрессии – медикаментозная терапия антидепрессантами, отмечает психиатр.

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