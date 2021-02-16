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Источник: СБ Беларусь сегодня
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Чемпионат Беларуси по легкой атлетике принес европейские надежды

Прыжки через границы

В Могилеве определили претендентов на медали чемпионата Европы по легкой атлетике 

Мировая легкая атлетика лишь начинает пробиваться из‑под снега и выглядывать из‑за карантинных ограничений. Стартующий через две с половиной недели чемпионат Европы в помещении станет первым крупным международным соревнованием за последние полтора года. Серьезный экзамен, который позволит оценить, кто чем занимался в период пандемии. Впрочем, сверить ожидания и получить приблизительное представление о белорусских амбициях в Торуни можно было еще накануне. На чемпионате Беларуси в Могилеве лидеры национальной сборной решили, кто и зачем отправится в Польшу.

В драматичном финале Светлана Парахонько, Руслана Рашкован, Эльвира Герман и Алина Талай разыграли путевки на чемпионат Европы.
фото БФЛА.

Спорткомплекс «Олимпиец» для белорусских легкоатлетов место обжитое. Зимой именно здесь проходит львиная часть знаковых стартов, и потому дорожки и сектора знакомы и привычны. Привычен и антураж. В то время как по всей Европе вторить победным крикам спортсменов может только эхо на трибунах, в Могилеве чувствуется настоящая атмосфера соревнований. Да, обрушившийся на город снегопад скорректировал планы тех, кто собирался заглянуть на трибуны, и охранник с термометром на входе большую часть времени скучал. Но при этом навскидку антураж чемпионата мало чем отличался от стандартов, к которым за последние годы нас приучила Белорусская федерация легкой атлетики. 

Самые интригующие выступления были анонсированы на спринтерской дорожке и в прыжковых секторах. Эльвира Герман на минувшем чемпионате Европы в помещении два года назад была третьей, не разменяв даже 8 секунд. В этот раз свой бронзовый результат Глазго она показала уже в предварительном забеге. В финале же переписала личный рекорд — 7,91! Цифры крутейшие, с какой стороны ни взгляни. Можно, например, вспомнить, что в том самом Глазго на минувшем чемпионате Европы быстрее (да и то ненамного) бежала лишь голландка Надин Виссер. Можно заметить все еще покрасневший глаз самой Герман, в которую недавно прилетел неудачно брошенный на тренировке метательницей бейсбольный мяч, и из‑за чего спортсменка пропустила, считай, две недели тренировок в самый ответственный момент. Эльвира улыбается и рассказывает, что к выступлению в Торуни будет готова и поедет туда уже не за бронзой. А заодно признается, что на старте чемпионата Беларуси было непривычно волнительно. Соперницы совсем близко, а именно эти забеги должны были решать судьбу трех путевок на чемпионат Европы. Руслана Рашкован и Светлана Парахонько действительно поджимают. В предварительном Парахонько даже опередила Алину Талай, а Рашкован уступила ей всего 0,01 секунды. В финале Алина рванула уже «на все деньги» и все же выиграла у Рашкован 0,04 секунды, но все равно ответ на вопрос о втором номере на этой дистанции не выглядит сегодня однозначным. 

Екатерина Харашкевич на дистанции 400 м.
В барьерном спринте четыре белоруски показывают результаты уровня финала чемпионата Европы. 
В прыжках без топовых результатов в Могилеве остался только шест. Матвей Волков получение официального разрешения представлять Беларусь на международном уровне отметил мировым рекордом среди юношей — 5,60 метра, но установил его в польской Лодзи. Ирина Жук, недавно обновившая рекорд Беларуси, чемпионат страны также пропускала. Зато в Могилев добралась Анастасия Мирончик‑Иванова, проявившая чудеса самообладания и профессионализма. Еще накануне она участвовала в Минске во Всебелорусском собрании, а утром следующего дня вышла в сектор на чемпионате страны и выдала эффектную серию прыжков, в лучшем из которых улетела на 6,73 метра.

Максим Недосеков в Торуни постарается приблизиться к своим лучшим результатам.

В секторе для прыжков в высоту все внимание было приковано к Максиму Недосекову и Карине Демидик. Максим сумел взять 2,23 метра. В прежние годы это тянуло бы в его случае на разминку, но нынешняя зима нашему прыгуну дается непросто. Потому и после награждения он был максимально собран и сосредоточен. Рассказал, что выходит из‑под нагрузок, а его прежние неудачи объяснил экспериментами с шиповками. Теперь вернулся к прежним, прыжок пошел, а сам спортсмен едва ли не из сектора в «Олимпийце» отправился в Польшу. Там есть возможность проверить себя на турнире в Торуни — аккурат в преддверии чемпионата Европы, который для Недосекова будет иметь и важное психологическое значение. Уехала в Торунь и Демидик. Причем с личным рекордом. Пока Карина его лишь повторила, взяв 1,94 метра, но в нынешнем сезоне выше белоруски в Европе взлетали только три спортсменки.

Кто поедет на чемпионат Европы

60 метров с барьерами: Виталий Парахонько, Эльвира Герман, Алина Талай, Руслана Рашкован; 60 метров: Кристины Тимановская, Юрий Заболотный, Денис Близнец, Максим Богдан; 400 метров: Анна Михайлова, Кристина Мулярчик; 1500 метров: Дарья Борисевич. Прыжки в высоту: Максим Недосеков, Карина Демидик; прыжки в длину: Владислав Булахов, Анастасия Мирончик‑Иванова; тройной прыжок: Максим Нестеренко, Виолетта Скворцова, Ирина Васьковская; прыжки с шестом: Ирина Жук. Толкание ядра: Дмитрий Карпук, Алена Дубицкая. Семиборье: Максим Андралойть, Виталий Жук.

komashko@sb.by

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