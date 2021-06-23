Пообщаться с представителями местной власти белорусы смогут в субботу 26 июня с 9:00 до 12:00, передает БЕЛТА.
К кому обращаться и по каким номерам? Вот список по областям.
Брестская – первый заместитель председателя Брестского облисполкома Валентин Зайчук (80162213121).
Витебская – председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев (80212222222).
Гомельская – заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Конюшко (80232331237).
Гродненская – заместитель председателя Гродненского облисполкома Владимир Дешко (80152735644).
Минская – заместитель председателя Минского облисполкома Иван Маркевич (80175004160).
Могилевская – председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц (80222501869).
Жители столицы смогут обратиться на "прямую линию" заместителя председателя Минского горисполкома Юрия Трущенко (80172224444).
Напомним, что в Беларуси облисполкомы и Мингорисполком проводят прямые телефонные линии традиционно каждую неделю. Эта практика берет свое начало в 2015 году.
Фото из архива БЕЛТА
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Прямые телефонные линии облисполкомов и Мингорисполкома пройдут 26 июня
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