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  2. Прялки, ручники и колода для пчел. В Бресте открылась этнографическая выставка

Прялки, ручники и колода для пчел. В Бресте открылась этнографическая выставка

В Брестском областном краеведческом музее сегодня открылась  выставка «По следам музейных экспедиций». Она приурочена к 70-летию музея.


Заведующая научно-методическим отделом Ольга Новикова рассказала, что за годы работы музея собрано 23 коллекции, которые насчитывают 175 музейных предметов. Сегодня презентована богатая и разнообразная этнографическая коллекция, в которой  более двух тысяч предметов. Это ткани, дерево, гончарство.

– Для выставки мы отобрали около сотни наиболее ярких экспонатов, собранных во время экспедиций по Брестской области. Это предметы быта и ремесел, народные костюмы конца XIX – начала ХХ века, которые собираются с первого дня существования музея и до сих пор. А также деревянные скульптуры народного мастера Беларуси Николая Тарасюка, – рассказала Ольга Новикова.





Аспирант-археолог БрГУ им. Пушкина Антон Дацкевич – один из тех, кто помогает музею пополнять фонды. Сегодня он стал участником мини-спектакля на открытии выставки и поделился своими впечатлениями о собственных  экспедициях:

– Во время археологических экспедиций много разговариваешь с людьми. Фиксируем и фольклорные произведения, и легенды. Кроме того, встречаются еще интересные предметы быта, посуда. Из Каменецкого района я привез в музей резные прялки – это образцы декоративно-прикладного искусства, уникальные экспонаты.  

Выставка будет работать до 10 ноября. Открытием этой выставки начинается цикл мероприятий, посвященных 70-летию музея.


























Фото Павла БОГУША
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