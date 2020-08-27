Прялки, ручники и колода для пчел. В Бресте открылась этнографическая выставка

Заведующая научно-методическим отделом Ольга Новикова рассказала, что за годы работы музея собрано 23 коллекции, которые насчитывают 175 музейных предметов. Сегодня презентована богатая и разнообразная этнографическая коллекция, в которой более двух тысяч предметов. Это ткани, дерево, гончарство., – рассказала Ольга Новикова.Аспирант-археолог БрГУ им. Пушкина Антон Дацкевич – один из тех, кто помогает музею пополнять фонды. Сегодня он стал участником мини-спектакля на открытии выставки и поделился своими впечатлениями о собственных экспедициях:Выставка будет работать до 10 ноября. Открытием этой выставки начинается цикл мероприятий, посвященных 70-летию музея.Фото Павла БОГУША