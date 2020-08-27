В Брестском областном краеведческом музее сегодня открылась выставка «По следам музейных экспедиций». Она приурочена к 70-летию музея.
Заведующая научно-методическим отделом Ольга Новикова рассказала, что за годы работы музея собрано 23 коллекции, которые насчитывают 175 музейных предметов. Сегодня презентована богатая и разнообразная этнографическая коллекция, в которой более двух тысяч предметов. Это ткани, дерево, гончарство.
– Для выставки мы отобрали около сотни наиболее ярких экспонатов, собранных во время экспедиций по Брестской области. Это предметы быта и ремесел, народные костюмы конца XIX – начала ХХ века, которые собираются с первого дня существования музея и до сих пор. А также деревянные скульптуры народного мастера Беларуси Николая Тарасюка, – рассказала Ольга Новикова.
Аспирант-археолог БрГУ им. Пушкина Антон Дацкевич – один из тех, кто помогает музею пополнять фонды. Сегодня он стал участником мини-спектакля на открытии выставки и поделился своими впечатлениями о собственных экспедициях:
– Во время археологических экспедиций много разговариваешь с людьми. Фиксируем и фольклорные произведения, и легенды. Кроме того, встречаются еще интересные предметы быта, посуда. Из Каменецкого района я привез в музей резные прялки – это образцы декоративно-прикладного искусства, уникальные экспонаты.
Выставка будет работать до 10 ноября. Открытием этой выставки начинается цикл мероприятий, посвященных 70-летию музея.
Фото Павла БОГУША
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Прялки, ручники и колода для пчел. В Бресте открылась этнографическая выставка
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