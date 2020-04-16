Порядок оказания бытовых услуг временно изменился в столице

Это связано с нынешней эпидемиологической обстановкой и направлено на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, сообщает Минск-Новости.

В организациях минского ЖКХ пересмотрен порядок оказания платных бытовых услуг, а также приняты профилактические меры для минимизации контактов работников с горожанами.

В Минском городском жилищном хозяйстве (МГЖХ) отметили, что обязательный перечень видов услуг по заказам населения насчитывает 26 позиций, однако несрочные работы в квартирах пока не выполняют.

— При поступлении заявки в ЖЭУ (ЖЭС) — через службу «115» или напрямую — определяется, относится ли она к аварийным. Допустим, человек находится дома на самоизоляции, решает воспользоваться такой возможностью, чтобы поменять старый нормально работающий полотенцесушитель, унитаз или смеситель на новый и подает соответствующую заявку. В ней будет отказано. Как и в вызове специалиста на дом для проведения обследования и получения консультации, — рассказал заместитель генерального директора по эксплуатации жилфонда и производственным вопросам МГЖХ Тимофей Кремез.

Что касается аварийных заявок, то работы выполняются в обычном режиме.