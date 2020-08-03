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  2. Пружанский район первым на Брестчине собрал 100 тысяч тонн зерна

Пружанский район первым на Брестчине собрал 100 тысяч тонн зерна

За прошедшие выходные аграрии Брестчины сжали почти 10 процентов зернового клина, доведя валовой сбор зерна до 842 тысяч тонн. Хлеборобы Пружанского района первыми в области преодолели 100-тысячный намолот. С этим достижением их поздравил первый заместитель председателя Брестского облисполкома Валерий Ребковец, приехав на поле ОАО "Великосельское-Агро", в котором в нынешнем сезоне самая высокая урожайность зернового клина на Пружанщине – 63 центнера с гектара. Высокие намолоты в ОАО "Агро-Колядичи" (61,6), ОАО "Мурава" (52), ОАО "Журавлиное" (50,2 центнера на круг) и других сельхозпредприятиях.

Лидеры жатвы ОАО "Великосельское-Агро" Владимир Велесюк и Вячеслав Бирук намолотили уже 1575 тонн зерна

Валерий Васильевич отметил, что к концу первой декады августа массовая уборка зерновых и зернобобовых культур в области в основном должна быть завершена:

– Каждую смену прибавляем около 5 процентов обмолоченных площадей. Урожайность  – 41,7 центнера с гектара  более чем на 5 центнеров превышает прошлогоднюю. Это значит, что и закрома в этом сезоне будут более полными.

Кстати, в прошлом году Пружанский район тоже первым в Брестской области намолотил 100 тысяч тонн зерна. Тогда этот знаковый рубеж местным аграриям покорился в самом конце июля. Нынче он взят в первых числах августа, хотя к жатве приступили почти на две недели позже.

Урожайность зерновых и зернобобовых культур в минувшем сезоне на Пружанщине составила 39,2 центнера с гектара. Сейчас она на 5 центнеров выше.

В ОАО "Великосельское-Агро" в лидеры на уборке хлеба вышел экипаж Владимира Велесюка и Вячеслава Бирука, работающий на комбайне КЗС-1218. На момент, когда в Пружанском районе собрали 100 тысяч тонн зерна, на их счету было более 1,5 тысячи тонн. Владимир Велесюк в "Великосельском-Агро" трудится постоянно. Вячеслав Бирук – старшина внутренней службы Пружанского РОЧС, во время отпуска переходит на комбайн. Напарники понимают друг друга с полуслова, поэтому работают уверенно и слаженно. Впрочем, и урожай в этом году порадовал. Убирать такой хлеб, по их словам, в удовольствие.

Фото Сергея Талашкевича

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