Пожилой отшельник Мауро Моранди, который более 30 лет один жил на острове Буделли в Сардинии, раскрыл секрет, как перенести изоляцию — не бояться оставаться наедине с собой и читать книги. Об этом пишет сайт телеканала CNN.
Кадр: Great Big Story / YouTube
В 1989 году миланская фирма Immobiliare Nuova Gallura наняла бывшего учителя физкультуры Моранди смотрителем Буделли. Из-за финансовых сложностей в 2006 году компания перестала платить мужчине, но он захотел остаться на острове и работать там бесплатно. За это время 81-летнего отшельника прозвали итальянским Робинзоном Крузо, пишет Лента.ру.
Итальянец следит за последними новостями с помощью телефона и знает о ситуации с коронавирусом. Он отмечает, что на острове чувствует себя в полной безопасности, а обстановка в мире его не пугает.
Итальянец рекомендовал окружающим читать книги и стремиться заглянуть вглубь себя. Он отметил, что многие боятся быть наедине с собой. «Когда вы анализируете свою жизнь и смотрите на происходящее под разными углами, вы можете прийти к выводу, что впустую прожигаете жизнь», — рассуждает он.
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Проживший 30 лет один на острове отшельник назвал способ перенести изоляцию
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