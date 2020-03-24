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  2. Проживший 30 лет один на острове отшельник назвал способ перенести изоляцию

Проживший 30 лет один на острове отшельник назвал способ перенести изоляцию

Пожилой отшельник Мауро Моранди, который более 30 лет один жил на острове Буделли в Сардинии, раскрыл секрет, как перенести изоляцию — не бояться оставаться наедине с собой и читать книги. Об этом пишет сайт телеканала CNN.

Кадр: Great Big Story / YouTube

В 1989 году миланская фирма Immobiliare Nuova Gallura наняла бывшего учителя физкультуры Моранди смотрителем Буделли. Из-за финансовых сложностей в 2006 году компания перестала платить мужчине, но он захотел остаться на острове и работать там бесплатно. За это время 81-летнего отшельника прозвали итальянским Робинзоном Крузо, пишет Лента.ру.

Итальянец следит за последними новостями с помощью телефона и знает о ситуации с коронавирусом. Он отмечает, что на острове чувствует себя в полной безопасности, а обстановка в мире его не пугает.

Итальянец рекомендовал окружающим читать книги и стремиться заглянуть вглубь себя. Он отметил, что многие боятся быть наедине с собой. «Когда вы анализируете свою жизнь и смотрите на происходящее под разными углами, вы можете прийти к выводу, что впустую прожигаете жизнь», — рассуждает он.
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