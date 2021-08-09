Провокация Би-Би-Си на «Большом разговоре с Президентом» не прошла

Во время «Большого разговора с Президентом» белорусские и российские журналисты дали отпор представителю Би-Би-Си.
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Обозреватель телеканала СТВ Григорий Азаренок, реагируя на вопрос западной журналистки про «пытки на Окрестина», «массовые репрессии в Беларуси» и прочие фейки, активно используемые многими зарубежными СМИ, зачитал скриншоты из оппозиционных телеграм-каналов, координировавших массовые беспорядки: «Люди бьют ОМОН», «Люди закидывают ОМОН бутылками», «Строят баррикады из мусорных баков», «Граждане заблокировали Пинский горисполком». При этом Григорий Азаренок заметил:
– А что касается темы Окрестина, это то же самое «оружие массового поражения» в Ираке, которое вы там 20 лет ищете! Его там нет, но вы убили там миллион иракцев!
Обозревателя СТВ дополнил российский коллега Константин Придыбайло:
– Гриша, на самом деле все просто. Мы с тобой были на улицах 9, 10, 11 августа, а девушка из Би-Би-Си сидела и пила кофе где-то в другом месте. В этом и есть ответ на вопрос.
В разговор включился депутат Палаты представителей и лидер ЛДП Олег Гайдукевич, заявивший представителю Би-Би-Си:
– Вы Ирак уничтожили, Ливию уничтожили. А Сирию вам не дали уничтожить, поэтому вы тут и сидите!
Эмоционально высказалась и ведущая телеканала СТВ Юлия Артюх:
– А если вас интересует, как нас хотели изнасиловать ваши «мирные люди», о которых вы говорите, мы готовы дать интервью и рассказать. Как наших детей хотели линчевать «мирные люди», о которых вы сейчас спрашиваете и которые якобы репрессированы.
Григорий Азаренок резюмировал, бросив ангажированной журналистке Би-Би-Си в лицо:
– Правильно сказал Президент. Вы – авторитарные пропагандисты!