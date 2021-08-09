Провокация Би-Би-Си на «Большом разговоре с Президентом» не прошла

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Обозреватель телеканала СТВ Григорий Азаренок, реагируя на вопрос западной журналистки про «пытки на Окрестина», «массовые репрессии в Беларуси» и прочие фейки, активно используемые многими зарубежными СМИ, зачитал скриншоты из оппозиционных телеграм-каналов, координировавших массовые беспорядки: «Люди бьют ОМОН», «Люди закидывают ОМОН бутылками», «Строят баррикады из мусорных баков», «Граждане заблокировали Пинский горисполком». При этом Григорий Азаренок заметил:Обозревателя СТВ дополнил российский коллега Константин Придыбайло:В разговор включился депутат Палаты представителей и лидер ЛДП Олег Гайдукевич, заявивший представителю Би-Би-Си:Эмоционально высказалась иГригорий Азаренок резюмировал, бросив ангажированной журналистке Би-Би-Си в лицо: