Проводит время в интернете больше, чем занимается спортом: в Белстате составили портрет среднестатистического белоруса

В честь праздника на сайте Белстата был опубликован обзор, в котором описан портрет среднестатистического белоруса.
Так, по данным переписи населения 2019 г., в республике 4 млн 351,4 тыс. мужчин. Это 46,2 % от общей численности населения страны. При этом средний возраст белорусов составил 38 лет. В городах и поселках городского типа — 36,9 года, а в сельских населенных пунктах — 41,5 года.
Из числа мужчин в возрасте 15 лет и старше 62 % состояли в браке или незарегистрированных отношениях, 23 % никогда не состояли в браке, 13 % — разведенные, разошедшиеся или вдовые.
По данным переписи населения, из тысячи мужчин в возрасте 10 лет и старше высшее образование имеют 224 человека (на 1 000 женщин таких 270), среднее специальное — 270 (301 женщина). А вот мужчин с профессионально-техническим образованием 152 против 89 женщин.
Уровень занятости мужчин в трудоспособном возрасте составил 80,4 %. Средний возраст занятых мужчин — 42 года. Помимо этого, по данным за 2020 г., каждый четвертый мужчина, занятый в экономике страны, находился в возрасте 16–30 лет, был задействован в следующих сферах: строительство, транспорт, складирование, почтовая и курьерская деятельность, сельское, лесное и рыбное хозяйство, промышленность, информация и связь.
Свободное время, согласно прошлогоднему выборочному опросу, 59 % белорусских мужчин предпочитают проводить за просмотром телепередач, фильмов и прослушиванием музыки, 44 % — общаясь с друзьями, 38 % — за компьютером в Интернете. 32 % отдыху предпочитают физический труд и прогулки, еще 11 % в свободные минуты занимаются спортом и другими хобби.
Что же касается жизненных приоритетов, то в 2020-м 8,5 % мужчин в возрасте 16 лет и старше стремятся сохранить здоровье, 8,1 % — иметь понимание в семье, 6,9 % — иметь материальный достаток, 6 % — жить без конфликтов, 5,9 % — найти любовь.
Инфографика belstat.gov.by
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Проводит время в интернете больше, чем занимается спортом: в Белстате составили портрет среднестатистического белоруса
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