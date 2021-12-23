Проверка саперами, личный досмотр, объездные маршруты: как обеспечат безопасность в новогодние праздники?

Накануне Рождества и Нового года личный состав органов внутренних дел переведен на усиленное несение службы, сообщил начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МОБ МВД Александр Купченя:





– Мы нацелены на вежливое и корректное обращение с гражданами и лояльное отношение к посетителям мероприятий при обеспечении их безопасности. Так, места проведения гуляний будут осмотрены саперно-пиротехническими группами, оборудованы необходимым количеством контрольно-пропускных пунктов, эвакуационных выходов и взяты под контроль МВД. Все граждане смогут пройти на праздник только после личного досмотра. Для комфортного отдыха и исключения негативных последствий рекомендуем приходить в места проведения мероприятий заранее. Лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, к местам проведения массовых мероприятий допущены не будут.

На прилегающей территории в праздничные дни будет ограничено движение грузовых транспортных средств, при этом предусмотрены объездные маршруты. Об изменениях обещают сообщить своевременно. Но все же лучше приехать на место заранее, чтобы спокойно запарковать свой автомобиль. Повышенное внимание уделят проверке состояния водителей за рулем, их документов, соблюдения скоростных режимов и других правил дорожного движения.

– Традиционно неизменные атрибуты новогодних мероприятий – фейерверки, салюты и иные зрелища с применением пиротехники. Однако не стоит забывать о соблюдении мер безопасности: только в новогоднюю ночь 2021 года травмы получили 10 граждан. Применение пиротехники, связанное с нарушением общественного порядка и спокойствия граждан, квалифицируется как мелкое хулиганство. За это предусмотрена административная ответственность до 30 базовых величин или административный арест. Если такие действия повлекут умышленное уничтожение или повреждение имущества в незначительном размере и при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния, за это также предусмотрен штраф до 30 базовых величин. При более серьезных последствиях возможна уголовная ответственность, – подчеркнул Александр Крупченя.