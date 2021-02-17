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Проценты по кредитам некоторых предприятий легпрома возместят из бюджета

Правительство возместит из бюджета проценты по кредитам некоторых предприятий легпрома. Соответствующее постановление Совета Министров от 15 февраля 2021 года № 84 официально размещено 17 февраля на Национальном правовом интернет-портале.


Беларусбанку из бюджета компенсируют потери от предоставления кредита, выданного Оршанскому льнокомбинату на строительство служебного жилья для его работников. Компенсация определена в размере разницы между ставкой рефинансирования, повышенной не более чем на 3 процентных пункта маржи, и ставкой по кредиту в размере 5% годовых.

По займу Экспортно-импортного банка Китая для модернизации Оршанского льнокомбината будет выплачено 100% ставки по кредиту. Денежные средства предприятие направит на пополнение оборотных средств.

Из бюджета будет выплачиваться Беларусбанку 50% ставки по кредитам, выданным Барановичскому производственному хлопчатобумажному объединению, 100% – по кредитам "Камволю".

Фото: БЕЛТА
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