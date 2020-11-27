Вчера в большом зале театра-студии имени Мировича в Академии искусств настоятелю прихода в честь Всех Святых в Минске отцу Федору Повному был вручен диплом почетного доктора академии.
В интервью корреспонденту sb.by отец Федор рассказал, что помнит те времена, когда сам был студентом художественного факультета Театрально-художественного института (сейчас БГАИ).
– С давних пор сотрудничаю с Академией искусств, свою a lma mater не забываю, – отметил отец Федор Повный. – Студенты приходят в Дом милосердия и храм-памятник в честь Всех Святых и на основе их помещений создают свои курсовые и дипломные проекты, участвуют в художественном оформлении храмов страны. Быть одним из почетных докторов Академии искусств для меня – ответственность и знак большого доверия. Теперь наши встречи со студентами станут еще более частыми и плодотворными.
Как отметила первый проректор Академии искусств Беларуси Светлана Винокурова, отец Федор не раз проводил беседы о вере и духовности среди учащихся Академии искусств. На ближайшее будущее уже запланирована его лекция о роли молодежи в жизни общества. Студенты по просьбе отца Федора уже готовят волнующие их вопросы.
Ранее дипломы почетного доктора Белорусской государственной академии искусств были вручены народному художнику Беларуси профессору Виктору Громыко, кинорежиссерам Анджею Вайде и Кшиштофу Занусси.
Фото: bdam.by
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Протоиерею Федору Повному присвоено звание почетного доктора Белорусской государственной академии искусств
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