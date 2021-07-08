Введенные ранее ограничения против коронавируса будут действовать как минимум до 16 августа. Об этом информирует ТАСС.
Об этом сказано в обновленном постановлении об ограничениях, которое подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщила пресс-служба городской администрации.
Так, проход зрителей на массовые мероприятия в городе с 13 июля запрещен.
– Спортивные и физкультурные мероприятия должны проводиться без зрителей. Спортсмены, тренеры, судья и иные лица должны иметь либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 3 дня до проведения мероприятия, либо сертификат о вакцинации, – отмечается в сообщении.
В документе также подчеркивается, что запрещено проведение любых массовых мероприятий численностью более 75 человек.
Мероприятия, проводимые в театрах, концертных залах, цирке и кинотеатрах разрешены. Это согласовано с комитетом по культуре Санкт‑Петербурга. Не запрещено проведение и спортивных мероприятий, которые согласованы с комитетом по физической культуре и спорту.
Ограничительные меры касаются и работы речного транспорта. Наполняемость речного туристического транспорта в городе теперь будет до 50%. Отмечается, что там не должны проводиться развлекательные мероприятия.
Фото: pixabay.com
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Противоэпидемические ограничения в Петербурге продлили до 16 августа
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