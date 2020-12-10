Офис федерального прокурора США по штату Делавэр заинтересовался налоговыми делами Хантера Байдена. Об этом сообщает Tatler.
В своем официальном обращении сын Байдена рассказал, что недавно впервые узнал о расследовании его налоговых дел. Ему об этом сообщил его личный адвокат, к которому и обратились сотрудники офиса.
– Я серьезно отношусь к проблеме и уверен, что конфиденциальное и честное изучение вопроса докажет, что я все делал правильно и в рамках закона, – утверждает Байден-младший.
Отмечается, что федеральный прокурор обратил внимание на сына Байдена в связи с подозрительными иностранными транзакциями, например из Китая. Некоторые инсайдеры утверждают, что расследование началось еще в 2018 году, в рамках следствия изучался даже личный ноутбук Хантера.
Фото: Tatler
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Против сына Джо Байдена начато расследование
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