Государственное бюро расследований страны уверяет, что Александр Тупицкий нанес ущерб суверенитету, территориальной целостности и госбезопасности Украины.
– В 2018 году он самовольно занял не отведенный ему земельный участок и признал полномочия у должностных лиц органов РФ на внесение записей об отчуждении украинского земельного участка и отнесения его к категории попадающих под юрисдикцию РФ, – написано в информационном сообщении бюро.
Как можно понять, дело в спорных территориях: земельный участок находится в Крыму. Но не только. Также известно, что сведения о недвижимости председатель Конституционного суда Украины (далее – КСУ) в декларацию не вносил. Тут-то и начинается самое интересное.
Вплоть до недавнего времени за недостоверное декларирование имущества в Украине наступала уголовная ответственность. Но 27 октября статью 366-1, по которой она наступала, КСУ признал неконституционной. Таким образом, фактически были отменены все полномочия Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции. С решением Большой палаты суда не согласился президент страны Владимир Зеленский. 29 октября он осудил отмену статьи и подписал указ о восстановлении доверия к конституционному судопроизводству. Тот ко всему прочему предполагает лишение полномочий всех судей КСУ. На новый законопроект Тупицкий отреагировал негативно: он сказал, что документ «имеет признаки конституционного переворота в Украине».
Впрочем, в контексте дела о госизмене конфликт приобретает дополнительный смысл. Если Тупицкий виновен в непредоставлении правдивой декларации, решение КСУ от 27 октября и попытка его защитить сразу становятся субъективными. Тогда их продвижение – это еще одно нарушение украинского законодательства. А председателю Конституционного суда уже и так грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.
Фото: РБК-Украина
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Против главы Конституционного суда Украины открыли дело за госизмену
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