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  2. Против главы Конституционного суда Украины открыли дело за госизмену

Против главы Конституционного суда Украины открыли дело за госизмену

Государственное бюро расследований страны уверяет, что Александр Тупицкий нанес ущерб суверенитету, территориальной целостности и госбезопасности Украины.


В 2018 году он самовольно занял не отведенный ему земельный участок и признал полномочия у должностных лиц органов РФ на внесение записей об отчуждении украинского земельного участка и отнесения его к категории попадающих под юрисдикцию РФ,написано в информационном сообщении бюро.

Как можно понять, дело в спорных территориях: земельный участок находится в Крыму. Но не только. Также известно, что сведения о недвижимости председатель Конституционного суда Украины (далее – КСУ) в декларацию не вносил. Тут-то и начинается самое интересное.


Вплоть до недавнего времени за недостоверное декларирование имущества в Украине наступала уголовная ответственность. Но 27 октября статью 366-1, по которой она наступала, КСУ признал неконституционной. Таким образом, фактически были отменены все полномочия Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции. С решением Большой палаты суда не согласился президент страны Владимир Зеленский. 29 октября он осудил отмену статьи и подписал указ о восстановлении доверия к конституционному судопроизводству. Тот ко всему прочему предполагает лишение полномочий всех судей КСУ. На новый законопроект Тупицкий отреагировал негативно: он сказал, что документ «имеет признаки конституционного переворота в Украине».

Впрочем, в контексте дела о госизмене конфликт приобретает дополнительный смысл. Если Тупицкий виновен в непредоставлении правдивой декларации, решение КСУ от 27 октября и попытка его защитить сразу становятся субъективными. Тогда их продвижение – это еще одно нарушение украинского законодательства. А председателю Конституционного суда уже и так грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

Фото: РБК-Украина
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