Гигин: против Беларуси действуют уже не политики, а террористы

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– отметил политолог.По мнению эксперта, экстрадиции Цепкало в Беларусь не будет.– считает специалист.Гигин подчеркнул, что Цепкало и его сторонники радуются, что белорусы стреляют в белорусов. Сравните нашу реакцию и их – в этом наша моральная сила и превосходство. Весь последний год мы это демонстрируем, считает эксперт.– сказал специалист.Вчера, как напомнил Гигин, во всех частях внутренних войск, Академии МВД прошли построения. Это также говорит о том, что запугать Беларусь не получится.– пояснил Вадим Гигин и сделал отсылку к словам Владимира Макея. Глава МИД заявлял, что уже и ЕС с недоверием относится к беглым оппозиционерам.