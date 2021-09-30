Гигин: против Беларуси действуют уже не политики, а террористы

Вечером 29 сентября представитель оппозиции Валерий Цепкало призвал брать пример с Андрея Зельцера, застрелившего сотрудника КГБ. СК возбудил в отношении оппозиционера очередное уголовное дело. Это прокомментировал сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» политолог Вадим Гигин.
– Когда Цепкало сидит в белой рубашке на фоне резного комода и призывает белорусов разжечь войну, это важный сигнал и для сторонников оппозиции. Но разница в том, что мы скорбим, для нас случившееся – повод для тревожности, – отметил политолог.
По мнению эксперта, экстрадиции Цепкало в Беларусь не будет.
– Он не будет выдан, не должно быть иллюзий. Латвия не имеет таких геополитических амбиций восточноевропейского империалистического хищника, какие есть у Польши и Литвы. Но Латвия несубъектная – она просто член НАТО и страна ЕС. Она потеряла свою политическую субъектность, – считает специалист.
Гигин подчеркнул, что Цепкало и его сторонники радуются, что белорусы стреляют в белорусов. Сравните нашу реакцию и их – в этом наша моральная сила и превосходство. Весь последний год мы это демонстрируем, считает эксперт.
– О том, что такие попытки [террористические] ожидаемы и возможна активная фаза, мы не раз говорили в эфире «Будней». И наши спецслужбы к этому были готовы. Почти все из них сорваны – задержаны около 20 подозреваемых в покушении на семью Олега Гайдукевича. Это выявляется своевременно: белорусские спецслужбы работают профессионально, никому не удастся их запугать, – сказал специалист.
Вчера, как напомнил Гигин, во всех частях внутренних войск, Академии МВД прошли построения. Это также говорит о том, что запугать Беларусь не получится.
– Но мы должны прямо сказать, кто ведет эту войну против Беларуси. Это не просто коллективный Запад. Главную скрипку играют польские и украинские спецслужбы, в меньшей степени прибалтийские. Сейчас против нас действуют не только информационщики, но и те, кто организовывает террористические атаки. Я думаю, что произошла передача командования от условных политиков к силовикам. Политики доказали свою несостоятельность, – пояснил Вадим Гигин и сделал отсылку к словам Владимира Макея. Глава МИД заявлял, что уже и ЕС с недоверием относится к беглым оппозиционерам.