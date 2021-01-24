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  2. Протесты в России. Что известно на этот момент

Протесты в России. Что известно на этот момент

Столкновения с полицией и массовые задержания: протестные акции накануне охватили крупные города Российской Федерации. Более 3 тысяч задержанных, уголовные дела, несовершеннолетние в несанкционированных мероприятиях - таков итог выступлений в субботу. Очевидцы сообщают о волне агрессии по всей стране.


Стартовали протестные акции на Дальнем Востоке. Митинги и пикеты прошли во Владивостоке, Хабаровске, Якутске, Комсомольске-на-Амуре. В них принимали участие от нескольких сотен до нескольких тысяч россиян. В Новосибирске колонна прошла по центру города, откуда ее вытеснили силы полиции и Росгвардии. 95 человек были задержаны органами правопорядка. Областное управление Следственного комитета завело уголовное дело по факту призывов к массовым беспорядкам. В СК заявили, что в социальных сетях были распространены призывы к вооруженному сопротивлению властям, пишет РБК.


В Екатеринбурге шествие сначала проходило мирно, но затем полиция начала задержания и оттеснила протестующих на замерзший Городской пруд. В Самаре, Уфе и Казани протестующим удалось дойти до зданий администраций, вход в которые был перекрыт полицией.Более 40 человек были задержаны в Сочи, Ставрополе и Воронеже.

Несколько тысяч протестующих приняли участие в несогласованной акции в Санкт-Петербурге. Внушительная толпа собралась в Александровском саду и вокруг Исакиевского собора.

Здесь же начались первые серьезные столкновения протестующих с полицией. В правоохранителей летели снежки и призывы перейти на сторону «народа». Вскоре толпа буквально снесла забор вокруг Сенатской площади и сгруппировалась вокруг Медного всадника. 
Около 15 часов участники беспорядков вышли на Невский проспект. Движение транспорта остановилось. Впервые в новейшей истории протеста оппозиция в Петербурге заняла главный проспект, пишут российские СМИ. Обычно Невский становится пешеходным только по праздникам или во время Крестного хода.


В Москве, по информации ГУ МВД, в субботней акции приняли участие около 4 тысяч человек.

К 14.00 участники несанкционированной акции заполнили Пушкинскую площадь и расположенный рядом сквер. Здесь же состоялись первые стычки с полицией.
РИА Новости со ссылкой на собственные источники информации сообщают, что в столкновениях пострадали 39 правоохранителей. Следственный комитет проводит проверку по фактам насилия в отношении полиции.


Митингующие смогли пройти от Пушкинской площади до СИЗО «Матросская Тишина», где содержится задержанный накануне оппозиционер Алексей Навальный. Немногочисленные группы пытались также пройти на Манежную площадь и Лубянку, однако потерпели неудачу. 

Около 15 часов полиции удалось оттеснить протестующих от Пушкинской площади и Тверской улицы. Покинувшие площадь двинулись к Страстному бульвару, где путь им перекрыл ОМОН. В ходе столкновений толпе удалось прорвать оцепление.

К вечеру центром противостояния стали Трубная площадь и Цветной бульвар. Полицейских и машины силовых структур забрасывали снежками, была взорвана дымовая шашка, а возле омоновцев распылили газ. Полиция к 18:30 сумела установить контроль над бульваром.


В Москве были задержаны 1294 участника несанкционированных акций. Возбужден ряд уголовных дел, в частности, по статьям 
о применении насилия в отношении представителя власти, уничтожении имущества и хулиганстве .

По предварительным данным, на акциях протеста в России задержали около 300 несовершеннолетних, из них около 70 — в Москве, порядка 30 — в Санкт-Петербурге, сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Пресс-служба СК сообщила о возбуждении Главным следственным управлением СКР  уголовного дела  о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних, посредством информационно-телекоммуникационных сетей. Дело возбудили на основании "многочисленных обращений различных объединений родителей российских школьников", опубликованных в СМИ. Начаты следственные действия и мероприятия по выявлению лиц, опубликовавших призывы к  несовершеннолетним об участии в противоправной деятельности.


Сообщения с призывами выходить на акции протеста накануне активно распространялись через социальные сети, в том числе и те, которые считаются сугубо молодежными, сообщил телеканал ОНТ. Да и в целом технология российских протестующих была очень похожа на методы, еще недавно применявшиеся организаторами беспорядков в Минске.

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Еще 21 января Роскомнадзор сообщал, что призывы к участию в митингах замечены во всех основных соцсетях. Их предупредили о возможности крупных штрафов, а Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к ресурсам с призывами к участию в несанкционированных митингах.
За несколько дней почти 90% сообщений с незаконными призывами из соцсетей были удалены. Вместе с тем, сочетания слов «митинг 23 января», «митинг», «23 января» и фамилию Навальный пользователи сетей суммарно упомянули почти 130 тысяч раз, посчитала «Медиалогия».


На фоне протестов в российских городах в стране разгорается дипломатический скандал. Сообщения, размещенные в социальных сетях Посольством США в России, вызвали резкую реакцию МИД РФ. Во внешнеполитическом ведомстве заявили о фактическом подстрекательстве американской дипломатией радикальных элементов. Эти попытки обречены на провал и будут иметь негативные последствия для российско-американских отношений, говорится в специально распространенном заявлении МИД.

Фото: ТАСС
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