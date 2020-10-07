Также демонстранты заявляют о непризнании нового премьер-министра страны Садыра Жапарова, пишет издание 24.kg.
РИА Новости уточняет, что на площади «Ала-Тоо» собрались около 400 человек. Часть из них пытается войти в здание правительства, где, по сообщениям местных СМИ, находится Жапаров, а также лидеры партий «Реформа», «Чон казат», «Мекен Ынтымагы», «Ыйман нуру».
Протестующие требуют импичмента президента и люстрации чиновников, а также заявляют, что Сооронбай Жээнбеков «предал свой народ».
Позже стало известно, что между выступающими на митинге произошла потасовка – они вырывали друг у друга микрофоны.
4 октября в Кыргызстане состоялись парламентские выборы. Согласно официальным данным, в состав высшего законодательного органа страны прошли четыре партии из 16 участвовавших в выборах. Вечером понедельника в Бишкеке несогласные с результатами граждане вышли протестовать на центральную площадь столицы. Утром 6 октября ЦИК Кыргызстана признал итоги выборов недействительными.
Фото и видео: 24.kg
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Протестующие в Бишкеке требуют импичмента президента
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