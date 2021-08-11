Протасевич рассказал, как штаб Тихановской влиял на протесты через блогеров

Такую тему блогер Роман Протасевич поднял в интервью телеканалу RT.
Скриншот видео
– Нужно называть вещи своими именами. Вот эта неудавшаяся революция, которая произошла в Беларуси, ее с большего делали журналисты и блогеры, никак не местные оппозиционные политики, – заявил Протасевич.
Он рассказал о некоторых аспектах деятельности блогерской протестной среды:
– Наверное, я тут открою небольшую тайну, но многие действия, которые выглядели суперспланированным и серьезным ходом, решались буквально на ходу. По сути, политические решения принимались группой журналистов и блогеров.
Протасевич добавил:
– Многие решения, приводившие к уличным протестам, принимались в одном телеграм-чате. Позже, когда в Вильнюсе сформировался штаб Тихановской, почти все телеграм-каналы начали работать на ее интересы: давать с большего те тезисы, которые нужны были штабу.
Протасевич пояснил еще один момент насчет общеблогерского чата, в котором «во многом рождалась предстоящая революция»:
– Большинство участников этого чата стали представителями штаба Тихановской или входили в этот штаб. Поэтому с большего, начиная где-то с октября прошлого года, (в ряде телеграм-каналов. – Прим. ред.) была та повестка, которую задавал штаб. Глупо было бы это отрицать.