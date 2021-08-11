Протасевич рассказал, как штаб Тихановской влиял на протесты через блогеров

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– заявил Протасевич.Он рассказал о некоторых аспектах деятельности блогерской протестной среды:Протасевич добавил:Протасевич пояснил еще один момент насчет общеблогерского чата, в котором «во многом рождалась предстоящая революция»: