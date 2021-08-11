Протасевич рассказал, что вынес для себя из ситуации с посадкой самолета Ryanair в Минске

Мыслями на эту тему блогер Роман Протасевич поделился в интервью телеканалу RT.
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– Благодаря тому, что я оказался в Беларуси, я открыл для себя много вещей. Посмотрел на многое с другой стороны. Лично убедился, что мир совсем не черно-белый – все намного сложнее. Я смог пообщаться со многими людьми, которых раньше считал оппонентами…
«Ситуация с посадкой самолета, наверное, наконец-то заставила меня остановиться, трезво заново взглянуть на свою жизнь и понять, чего я действительно хочу и что я упускал все это время», – добавил блогер.
Протасевич отметил: «Я упорно пытался попасть в штаб Тихановской. Причем у меня это даже не сразу, в общем-то, получилось. Наверное, на тот момент мне надо было просто уходить не в штаб – это та вещь, о которой я жалею, потому что погряз в политике. Одно дело – заниматься журналистскими или даже пропагандистскими проектами, совсем другое – оказаться в политических структурах».